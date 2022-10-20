Виїжджав за гуманітаркою: машину сина голови району Харківської області помітили у Монако, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що автомобіль коштує 7 мільйонів гривень. Власник відмовився говорити, хто був за кермом, коли машину помітили за кордоном.

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Автомобіль, зареєстрований зокрема сільгосп підприємство Валківського району Харківської області, помітили в Монако. Чорно-срібляста машина Mercedes-Maybach на харківських номерах коштує близько 7 мільйонів гривень, про що пише видання Newsroom.

Як повідомив автор розслідування "Української правди" Михайло Ткач, машину купили у липні 2022 року. Видання пише, що керівником підприємства, на яке зареєстровано Mercedes, є син голови Красноградської райдержадміністрації Віктор Войтенко Олександр Войтенко.

Видання зв'язалося з Войтенком, щоб з'ясувати, з якою метою він виїжджав за кордон. Той зазначив, що не є державним службовцем. Він сказав, що автомобіль придбали для потреб підприємства ще до того, як почалася повномасштабна війна з Росією. В Україну ж його доставили лише цього року та зареєстрували.

Журналісти пишуть, що Войтенко відмовився говорити про те, хто був за кермом машини, коли її помітили у Монако. Однак заявив, що постійно перебуває на своєму робочому місці в Харківській області.

[ + – ] Автомобіль Mercedes-Maybach у Монако

"Я підприємець і виїжджав на кілька днів офіційно за гуманітарною допомогою для батальйону та щодо експорту сільгосппродукції", – сказав Войтенко.

Також зазначив, що він має броню від мобілізації.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗМІ знайшли на VIP-курорті пасинка Кернеса, доньку Суркіса та машини ФК "Динамо". Журналісти також знайшли на узбережжі Франції будинок колишнього нардепа Віталія Хомутинника. У Франції знаходиться Владислав Гельзін, колишній депутат Донецької облради, та пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.

Нагадаємо, що ГБР відкрило провадження проти нардепів та бізнесменів з так званого "Батальйону Монако". У списку — імена понад 80 осіб, серед них депутати Ігор Абрамович і Вадим Столар.