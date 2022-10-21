"Батальйон Монако-2": фігуранта розслідування впізнали прикордонники (відео)

Син чиновника привіз із Монако в Україну брендові речі, хоча стверджував, що виїжджав за гуманітарною допомогою для українських військових.

Related video

Олександра Войтенка — сина голови Красноградської районної державної адміністрації (Харківська область) — помітили на митниці на елітному автомобілі "Майбах". Сам син чиновника стверджує, що їздив у Монако за гуманітарною допомогою військовим, написав журналіст Михайло Ткач на своїй особистій сторінці у Фейсбуці.

Прикордонники на пропускному пункті Тисабеч на кордоні з Угорщиною запам'ятали Войтенка-молодшого та впізнали його за фотографією. За словами правоохоронців, чоловік перетинав угорсько-український кордон 12 жовтня елітним автомобілем "Майбах". Войтенко-молодший оформляв такс фрі на брендовий одяг, який коштує кілька десятків тисяч доларів США. Серед багажу помітили також сумки бренду Луї Віттон.

Водночас сам Олександр Войтенко стверджував, що їздив закордон як волонтер та ввозив до України речі, необхідні для українських військових.

Ткач також опублікував інформацію, яку отримав від українських митників на контрольно-пропускному пункті "Вилок". Вони стверджують, що син чиновника речі не розмитнював і завіз їх до України як особистий багаж.

Що з цього приводу каже Олександр Войтенко

Син голови Красноградської РДА всі звинувачення на свою адресу заперечує. За його словами, "Майбах" — не його приватна власність. Це авто зареєстроване на приватне сільськогосподарське підприємство у Валківському районі. Він також заявив, що автомобіль купив для потреб підприємства ще до 24 лютого. А от доставити машину в Україну та зареєструвати її зміг лише відносно нещодавно.

Також Войтенко-молодший відмовився відповідати на запитання, чи особисто він був за кермом авто, яке помітили в Монако.

Чоловік наголосив, що, на відміну від свого батька, чиновником не є і може вільно пересуватися країною та виїжджати за кордон. Тим паче, що від мобілізації він як аграрій має "броню".

"Батальйон Монако 2": про що це розслідування

Кілька місяців тому команда журналістів "Української правди" опублікувала розслідування про українців (переважно бізнесменів та чиновників), які втекли від війни на Лазурний берег. Матеріал викликав величезний резонанс. Він став навіть основою для відкриття кримінального провадження Державним бюро розслідувань.

Кілька днів тому журналісти випустили другу серію фільму про "елітних" біженців, який отримав назву "Батальйон Монако 2".

Нагадаємо, машину сина голови району Харківської області помітили у Монако. Журналісти пишуть, що автомобіль коштує 7 мільйонів гривень. Власник відмовився говорити, хто був за кермом, коли машину помітили за кордоном.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗМІ знайшли на VIP-курорті пасинка Кернеса, дочку Суркіса та машини ФК "Динамо". Журналісти також знайшли на узбережжі Франції будинок колишнього нардепа Віталія Хомутинника. У Франції знаходиться Владислав Гельзін, колишній депутат Донецької облради, та пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса.