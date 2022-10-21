Образовали "пробку" из 150 суден: Зеленский обвинил РФ в срыве "зернового соглашения" (видео)

В ходе обращения президент уточнил, что из-за России наша страна не смогла дополнительно экспортировать 3 млн тонн продукции. Поэтому миру грозит новый продовольственный кризис.

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Россия срывает "зерновое соглашение", искусственно создав очередь из 150 суден. Они не могут попасть в порты Украины, чтобы загрузится аграрной продукцией. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

По его словам, Россия пытается затормозить украинский экспорт и абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис в мире, чтобы он был такой же острый, как в первой половине года.

"На сегодня более 150 судов стоят в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставкам агропродукции. Это искусственная очередь", — отметил глава государства.

Владимир Зеленский рассказал, что отправление кораблей с продукцией задерживается в Египет, Алжир, Тунис, Марокко, Ливан, Китай и Индонезию. Из-за того, что российская сторона задерживает прохождение суден, Украина не смогла дополнитель экспортировать 3 миллиона тонн продовольствия.

"А это годовой запас для 10 млн человек", — заявил Зеленский.

Напомним, 13 октября СМИ писали, что Кремль угрожает ООН не продлить "зерновое соглашение" в ноябре, если не будут выполнены определенные требования. В Москве заявили, что если для РФ ничего не изменится в плане экспорта собственного зерна и удобрений, то придется пересмотреть документ.

5 октября Фокус разбирался, сколько зерна удалось экспортировать Украине в этом году и позволит ли пропускная способность морского зернового коридора вывозить излишки теперешнего и будущего урожая.