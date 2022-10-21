Утворили "затор" із 150 суден: Зеленський звинуватив РФ у зриві "зернової угоди" (відео)

Під час звернення президент уточнив, що через Росію наша країна не змогла додатково експортувати 3 млн тонн продукції. Тому світові загрожує нова продовольча криза.

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Росія зриває "зернову угоду", штучно створивши чергу зі 150 суден. Вони не можуть потрапити до портів України, щоб завантажитись аграрною продукцією. Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні до українців.

За його словами, Росія намагається загальмувати український експорт і абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу у світі, щоб вона була такою ж гострою, як у першій половині року.

"На сьогодні понад 150 суден стоять у черзі, щоб виконати контрактні зобов'язання щодо постачання агропродукції. Це штучна черга", — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський розповів, що відправлення кораблів із продукцією затримується до Єгипту, Алжиру, Тунісу, Марокко, Лівану, Китаю та Індонезії. Через те, що російська сторона затримує проходження суден, Україна не змогла додатково експортувати 3 мільйони тонн продовольства.

"А це річний запас для 10 млн осіб", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 13 жовтня ЗМІ писали, що Кремль загрожує ООН не продовжити "зернову угоду" у листопаді, якщо не буде виконано певних вимог. У Москві заявили, що якщо для РФ нічого не зміниться щодо експорту власного зерна і добрив, то доведеться переглянути документ.

5 жовтня Фокус розбирався, скільки зерна вдалося експортувати Україні цього року і чи дозволить пропускна спроможність морського зернового коридору вивозити надлишки теперішнього та майбутнього врожаю.