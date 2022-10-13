Росія збирається вийти з угоди щодо зернового коридору в Чорному морі, — Reuters

За словами представника РФ в ООН Геннадія Гатілова, якщо для російської сторони нічого не зміниться щодо експорту власного зерна і добрив, доведеться переглянути угоду.

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Кремль висловив представникам ООН стурбованість щодо угоди про постачання зерна через Чорне море і погрожує не продовжити угоду наступного місяця, якщо не буде виконано певних вимог. Про це заявив представник РФ у Женеві Геннадій Гатілов, передає Reuters.

У своєму інтерв'ю посол РФ в ООН Геннадій Гатілов заявив, що напередодні Москва надіслала генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу лист із викладеними скаргами. Наступної неділі представники ООН приїдуть до Москви, де обговорять подальше продовження зернової угоди.

Гатілов пояснив, що якщо для російської сторони нічого не зміниться щодо експорту російського зерна і добрив, угоду доведеться переглянути.

Росіянин не надав копію листа журналістам, а представник ООН не відповів на запит про коментар.

На запитання, чи може Росія вийти з угоди через згадані складнощі, він відповів, що така ймовірність існує.

"Ми не проти постачання зерна, але ця угода має бути рівноправною, справедливою і чесно виконуватися всіма сторонами", — пояснив Гатілов.

Геннадій Гатілов, який раніше обіймав посаду заступника глави російського МЗС, вважає, що залишається мало надій на врегулювання шляхом мирних переговорів після майже восьмимісячної війни в Україні. Він також згадав про недавній вибух на Кримському мосту.

Зернова угода між Україною та РФ

Липнева угода щодо зернового коридору, в якій посередниками виступили ООН та Туреччина, дозволила Україні відновити експорт зерна зі своїх портів у Чорному морі, які були закриті після початку масштабного вторгнення російських військ. У свою чергу, Москві було надано гарантії на експорт власного зерна та добрив.

Ця угода допомогла уникнути глобальної продовольчої кризи, оскільки Росія та Україна — два найбільші світові експортери зерна. РФ також вважається найбільшим світовим постачальником добрив.

Представники РФ неодноразово висловлювалися зі скаргами на те, що у них досі є складнощі з продажем добрив та продовольства.

Нагадаємо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш намагається чинити тиск на Україну, щоб задобрити Путіна "аміачною угодою".

Раніше Фокус розбирався в тому, скільки зерна вивозять аграрії з України. Чи усунуті в Україні проблеми з експортом агропродукції, чи дозволить наявний морський зерновий коридор вивозити надлишки нинішнього та майбутнього врожаю?