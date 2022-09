Генсек ООН тисне на Україну тахоче задобрити Путіна "аміачною угодою", — FT (фото)

Якщо Київ і Москва досягнуть домовленості щодо постачання хімікатів, то Кремль щороку отримуватиме додаткові $2,4 млрд.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, в ході яких обговорювалося можливе продовження "зернової" угоди. Про це топчиновник розповів у ході пресконференції, яка проходила 14 вересня.

За словами Гутерреша, під час переговорів обговорювали продовження "зернової" угоди, ситуацію на Запорізькій АЕС, розслідування трагедії в СІЗО Оленівки та можливий експорт російського аміаку через українські порти за тим самим принципом, за яким здійснюються постачання українського врожаю.

"У нас була можливість обговорити чорноморську зернову ініціативу, її продовження та можливе розширення... Ми обговорили чинні перешкоди експорту російського продовольства та добрив", — підкреслив генсек ООН і додав, що необхідно усунути всі перешкоди, які блокують постачання добрив із РФ, оскільки планета може зіткнутися з продовольчою катастрофою.

Видання The Financial Times стверджує, що Антоніу Гутерреш чинить тиск на Україну, щоб Київ домовився з Москвою про угоду щодо експорту хімікатів через Чорне море. За даними журналістів, ООН наполягає на поновленні роботи трубопроводу, яким аміак — ключовий інгредієнт у виробництві нітратних добрив — постачатиметься з Росії на чорноморське узбережжя України. Факт переговорів у коментарі The FT підтвердила представниця ООН Ребекка Грінспан.

"Переговори йдуть у правильному напрямку, і всі сторони на всіх рівнях докладають усіх зусиль для досягнення позитивного результату", — наголосила чиновниця й додала, що переговорний процес здійснюється "в терміновому порядку" з метою запобігання продовольчій кризі світового масштабу, з якою планета ризикує зіткнутися в найближчі роки.

Поінформовані інсайдери стверджують, що якщо Україна та Росія підпишуть угоду про постачання аміаку, то Кремль щорічно продаватиме 2 млн тонн хімікатів на загальну суму $2,4 млрд. У матеріалі видання також сказано, що представники українського та російського урядів відмовилися коментувати інформацію ООН про проведення переговорів щодо експорту добрив.

Нагадаємо, на початку вересня президент РФ Володимир Путін запропонував призупинити експорт зерна з України. Глава Кремля звинуватив Захід у брехні та заявив, що суховантажні машини з українським урожаєм прибувають у країни Євросоюзу, а не в найбідніші держави.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган підтримав заяву Володимира Путіна про "зернову" угоду та висловив сподівання, що найближчим часом буде відновлено експорт аграрної продукції з Росії.