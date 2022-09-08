"Він має рацію": Ердоган підтримав слова Путіна про "зернову угоду" та зустрінеться з ним

Президент Туреччини заявив, що Анкара сподівається та виступає за те, щоб експорт аграрної продукції розпочався також із Росії. Ердоган зазначив, що в основі договору стоять постачання продукції в бідні країни.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на заяви Володимира Путіна про намір обмежити експорт зерна з України через те, що воно надходить у країни Європейського союзу, а не в країни, що розвиваються. Він вважає, що президент Росії має рацію в цьому питанні, та має намір обговорити його з ним на саміті ШОС у хорватському місті Самарканда 15-16 вересня. Про це лідер Туреччини заявив на пресконференції, повідомляє видання Anadolu.

"Путін маю рацію щодо того, що постачання "зерновим коридором" здійснюються не в найбідніші країни. Постачання йдуть у розвинені держави", — сказав він.

Крім того, Реджеп Ердоган заявив, що Анкара сподівається та виступає за те, щоб експорт аграрної продукції розпочався також із Росії. Він додав, що в основі "зернової угоди" лежить тема підтримки найбідніших країн на тлі продовольчої кризи.

"На тлі продовження антиросійських санкцій, постачання зерна в країни, які ввели рестрикції щодо Москви, непокоять Путіна. Ми виступаємо за те, щоб постачання агропродукції здійснювалося і з Росії", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, 7 вересня Путін запропонував обмежити вивіз зерна з України. Він заявив, що країни ЄС постачають урожай виключно собі.

Зазначимо, що станом на 5 вересня найбільше продукції "зерновим коридором" надходить у Туреччину. Із 50 суден 19 прийняла саме ця країна. На другому місці стоїть ЄС, а на третьому — країни Африки.

В Офісі президента назвали таку заяву Володимира Путіна шантажем заходу для зняття санкцій і абсолютно безпідставною, але очікуваною. Там зазначили, що сторони угоди — Туреччина, ООН і Україна — дотримуються всіх зобов'язань, які взяли на себе в межах угоди.

Крім того, 7 вересня президент Туреччини заявив, що країни Заходу обрали помилкову позицію щодо повномасштабної війни в Україні та відправляють "металобрухт" у вигляді військової допомоги. Ердоган вважає, що воєнні дії закінчиться не скоро, у тому числі й у зв'язку з діями Заходу.