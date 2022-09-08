"Он прав": Эрдоган поддержал слова Путина о "зерновом соглашении" и встретится с ним

Президент Турции заявил, что Анкара надеется и выступает за то, чтобы экспорт аграрной продукции начался также из России. Эрдоган отметил, что в основе договора стоят поставки продукции в бедные страны.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отреагировал на заявления Владимира Путина о намерении ограничить экспорт зерна из Украины из-за того, что оно поступает в страны Европейского союза, а не в развивающиеся страны. Он считает, что президент России прав в этом вопросе и намерен обсудить его с ним на саммите ШОС в хорватском городе Самарканда 15-16 сентября. Об этом лидер Турции заявил на пресс-конференции, передает издание Anadolu.

"Путин прав в том, что поставки по "зерновому коридору" осуществляются не в беднейшие страны. Поставки идут в развитые государства", — сказал он.

Кроме того, Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара надеется и выступает за то, чтобы экспорт аграрной продукции начался также из России. Он добавил, что в основе "зернового соглашения" лежит тема поддержки беднейших стран на фоне продовольственного кризиса.

"На фоне продолжения антироссийских санкций, поставки зерна в страны, которые ввели рестрикции в отношении Москвы, беспокоят Путина. Мы выступаем за то, чтобы поставки агропродукции производились и из России", — сказал Эрдоган.

Напомним, 7 сентября Путин предложил ограничить вывоз зерна из Украины. Он заявил, что страны ЕС поставляют урожай исключительно себе.

Отметим, что по состоянию на 5 сентября больше всего продукции по "зерновому коридору" поступает в Турцию. Из 50 судов 19 приняла именно эта страна. На втором месте стоит ЕС, а на третьем — страны Африки.

В Офисе президента назвали таким заявления Владимира Путина шантажом запада для снятия санкций и являются абсолютно безосновательными, но ожидаемыми. Там отметили, что стороны соглашения — Турция, ООН и Украина придерживаются всех обязательств, которые взяли на себя в рамках сделки.

Кроме того, 7 сентября президент Турции заявил, что страны Запада выбрали ошибочную позицию в отношении полномасштабной войны в Украине и отправляют "металлолом" в виде военной помощи. Эрдоган считает, что военные действия закончится не скоро, в том числе и в связи с действиями Запада.