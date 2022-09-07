Запад отправляет в Украину металлолом вместо оружия и провоцирует продолжение войны, — Эрдоган

Президент Турции заверил, что полномасштабная война в Украине закончится не скоро, в том числе и в связи с действиями Запада.

Страны Запада избрали ошибочную позицию в отношении полномасштабной войны РФ против Украины, отправляя Киеву "металлолом" в виде военной помощи. Об этом в среду, 7 сентября, в ходе совместного брифинга с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде заявил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство "Анадолу".

Эрдоган заверил, что Анкара придерживается сбалансированной политики в отношении РФ и Украины и выступает за скорейшее прекращение огня. Тем не менее, по словам турецкого лидера, нынешнее положение дел говорит о том, что полномасштабная война закончится не скоро. Президент Турции добавил, что он открыто заявляет об ошибочности позиции стран Запада в этом вопросе, которые, по его словам, "провоцируют" Москву и Киев.

"Говорят, что они отправляют оружие. Они отправляют в Украину весь металлолом, что у них есть", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер признал, что какие-либо усилия по достижению мира на данный момент будут безрезультативными, пока продолжается провоцирование военных действий.

"Можете ли вы сказать, что на данный момент побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Погибает большое число людей, а говорить о финансовой стороне не уместно", — подчеркнул Эрдоган.

По словам президента Турции, Европа сама виновата в том, что РФ перекрывает ей поставки газа, а цены на топливо в регионе растут.

"Сейчас повсеместно ищут пути преодоления зимнего сезона. Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках у России важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ", — добавил турецкий лидер.

Напомним, вчера Эрдоган уже заявлял, что именно Европа несет ответственность за перекрытие доступа к российскому газу накануне зимы.

Также мы писали о том, как в рамках саммита Крымской платформы президент Турции заявил, что временно оккупированный российскими войсками Крым должен быть возвращен Украине согласно нормам международного права.