Захід відправляє в Україну металобрухт замість зброї та провокує продовження війни, — Ердоган

Президент Туреччини запевнив, що повномасштабна війна в Україні закінчиться не скоро, у тому числі й у зв'язку з діями Заходу.

Країни Заходу обрали помилкову позицію щодо повномасштабної війни РФ проти України, відправляючи Києву "металобрухт" у вигляді військової допомоги. Про це в середу, 7 вересня, у ході спільного брифінгу з президентом Сербії Олександром Вучичем у Белграді заявив лідер Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає агентство "Анадолу".

Ердоган запевнив, що Анкара дотримується збалансованої політики щодо РФ і України та виступає за якнайшвидше припинення вогню. Проте, за словами турецького лідера, нинішній стан справ говорить про те, що повномасштабна війна закінчиться не скоро. Президент Туреччини додав, що він відкрито заявляє про помилковість позиції країн Заходу в цьому питанні, які, за його словами, "провокують" Москву та Київ.

"Кажуть, що вони відправляють зброю. Вони відправляють в Україну весь металобрухт, що мають", — сказав Ердоган.

Турецький лідер визнав, що будь-які зусилля щодо досягнення миру наразі будуть безрезультативними, поки триває провокування воєнних дій.

"Чи можете ви сказати, що зараз перемагає одна зі сторін? Ні! У цієї війни немає переможців, але дуже багато людей, які програли. Гине велика кількість людей, а говорити про фінансову сторону недоречно", — підкреслив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Європа сама винна в тому, що РФ перекриває їй постачання газу, а ціни на пальне в регіоні зростають.

"Зараз повсюдно шукають шляхи подолання зимового сезону. Чому ж ви раніше не думали про це? Адже в руках Росії важливий ресурс. Натомість зараз аналізують резерви газосховищ", — додав турецький лідер.

Нагадаємо, вчора Ердоган вже заявляв, що саме Європа несе відповідальність за перекриття доступу до російського газу напередодні зими.

Також ми писали про те, як у межах саміту Кримської платформи президент Туреччини заявив, що тимчасово окупований російськими військами Крим має бути повернутий Україні згідно з нормами міжнародного права.