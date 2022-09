Генсек ООН давит на Украину и хочет задобрить Путина "аммиачной сделкой", — FT (фото)

Если Киев и Москва достигнут договоренности по поставкам химикатов — Кремль ежегодно будет получать дополнительные $2,4 млрд.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалось возможное продление "зернового" соглашения. Об этом топ-чиновник рассказал в ходе пресс-конференции, которая проходила 14 сентября.

По словам Гуттериша, во время переговоров обсуждались продление "зернового" соглашения, ситуация на Запорожской АЭС, расследование трагедии в СИЗО Еленовки и возможный экспорт российского аммиака через украинские порты по тому же принципу, по которому осуществляются поставки украинского урожая.

"У нас была возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу, ее продление и возможное расширение… Мы обсудили существующие препятствия экспорту российского продовольствия и удобрений", — подчеркнул генсек ООН и добавил, что необходимо устранить все препятствия, которые блокируют поставки удобрений из РФ, поскольку планета может столкнуться с продовольственной катастрофой.

Издание The Financial Times утверждает, что Антониу Гуттериш оказывает давление на Украину, чтобы Киев договорился с Москвой о сделке по экспорту химикатов через Черное море. По данным журналистов, ООН настаивает на возобновлении работы трубопровода, по которому аммиак — ключевой ингредиент в производстве нитратных удобрений — поставляется из России на черноморское побережье Украины. Факт переговоров в комментарии The FT подтвердила представитель ООН Ребекка Гринспан.

"Переговоры идут в правильном направлении, и все стороны на всех уровнях прилагают все усилия для достижения положительного результата", — подчеркнула чиновница и добавила, что переговорный процесс осуществляется "в срочном порядке" с целью предотвращения продовольственного кризиса мирового масштаба, с которым планета рискует столкнуться в ближайшие годы.

Осведомленные инсайдеры утверждают, что если Украина и Россия подпишут сделку о поставках аммиака — Кремль ежегодно будет продавать 2 млн тонн химикатов на общую сумму в $2,4 млрд. В материале издания также сказано, что представители украинского и российского правительств отказались комментировать информацию ООН о проведении переговоров по экспорту удобрений.

Напомним, в начале сентября президент РФ Владимир Путин предложил приостановить экспорт зерна из Украины. Глава Кремля обвинил Запад во лжи и заявил, что сухогрузы с украинским урожаем пребывают в страны Евросоюза, а не в беднейшие государства.

Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал заявление Владимира Путина о "зерновом" соглашении и выразил надежду, что в ближайшем времени будет возобновлен экспорт аграрной продукции из России.