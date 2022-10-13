Россия собирается выйти из сделки по зерновому коридору в Черном море, — Reuters

По словам представителя РФ в ООН Геннадия Гатилова, если для российской стороны ничего не изменится в плане экспорта собственного зерна и удобрений, придется пересмотреть соглашение.

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Кремль выразил представителям ООН обеспокоенность относительно соглашения по поставкам зерна через Черное море и угрожает не продлить сделку на следующий месяц, если не будут выполнены определенные требования. Об этом заявил представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов, передает Reuters.

В своем интервью посол РФ в ООН Геннадий Гатилов заявил, что накануне Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с изложенными жалобами. В следующее воскресенье представители ООН приедут в Москву, где обсудят дальнейшее продление зернового соглашения.

Гатилов объяснил, что если для российской стороны ничего не изменится в плане экспорта российского зерна и удобрений, соглашение придется пересмотреть.

Россиянин не предоставил копию письма журналистам, а представитель ООН не ответил на запрос о комментарии.

На вопрос о том, может ли Россия выйти из соглашения из-за упомянутых сложностей, он ответил, что такая вероятность существует.

"Мы не против поставок зерна, но эта сделка должна быть равноправной, справедливой и честно выполняться всеми сторонами", — пояснил Гатилов.

Геннадий Гатилов, который прежде занимал должность заместителя главы российского МИДа, считает, что остается мало надежд на урегулирование путем мирных переговоров после почти восьмимесячной войны в Украине. Он также упомянул о недавнем взрыве на Крымском мосту.

Зерновая сделка между Украиной и РФ

Июльское соглашение по зерновому коридору, в котором посредниками выступили ООН и Турция, позволило Украине возобновить экспорт зерновых из своих портов в Черном море, которые были закрыты после начала масштабного вторжения российских войск. В свою очередь, Москве были предоставлены гарантии на экспорт собственного зерна и удобрений.

Это соглашение помогло избежать глобального продовольственного кризиса, поскольку Россия и Украина — два крупнейших мировых экспортеров зерна. РФ также считается крупнейшим мировым поставщиком удобрений.

Представители РФ неоднократно высказывались с жалобами на то, что у них все еще имеются сложности с продажей удобрений и продовольствия.

Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерриш пытается оказывать давление на Украину, чтобы задобрить Путина "аммиачной сделкой".

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