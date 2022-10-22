Убийцы должны сесть: раскрыты детали убийства добровольца в Киеве (фото)

Добровольца Алексея Щербину убили на проспекте Глушкова во время дорожного конфликта. Побратимы погибшего предупредили, что убийце лучше надолго сесть в тюрьму, это будет для него самым безопасным вариантом.

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Днем 21 октября в Киевскую полицию сообщили о стрельбе на проспекте Глушкова. Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, прибывшие по вызову патрульные на месте происшествия обнаружили окровавленного мужчину, вызвали к нему медиков и опросили свидетелей.

Очевидцы рассказали, что причиной инцидента стал дорожный конфликт: водитель и пассажиры внедорожника Lexus избили мужчину, находившегося за рулем Hyundai. Затем водитель внедорожника выстрелил в оппонента. Ранение получил 34-летний военнослужащий, врачам не удалось его спасти.

"Впоследствии патрульные обнаружили схожий по ориентировке автомобиль Lexus, — отметили в полиции. — Инспекторы заблокировали транспортное средство и задержали водителя 1996 года рождения и двух пассажиров 1982 и 1998 годов рождения".

Следователи Голосеевского управления полиции открыли уголовные производства в отношении двух пассажиров по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), водителю по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) грозит до 15 лет лишения свободы.

Погибший был добровольцем ДФТГ "Свобода"

Заместитель главы ВО "Свобода" Андрей Илленко сообщил, что погибший — доброволец ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина, который готовился перейти на службу в действующей армии.

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Илленко назвал и имена нападавших:

Вильценюк Вячеслав Владимирович (04.06.1996);

Игнатенко Леонид Иванович (30.05.1982);

Котырло Игорь Валерьевич (20.12.1998).

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"Ситуация ужасная в своем абсурде — три отморозка устроили разборки во дворе в формате три на одного, устроили потасовку, а затем достали оружие и начали стрелять на поражение. В киевском дворе. Среди бела дня. Стрелять в человека в военной форме, — подчеркнул Андрей Илленко. — Эти три выродка должны сесть. Максимально надолго. Если будут попытки их отмазать – ими займемся мы. Там уже будет без официальных процедур. В тюрьме сейчас для них самое безопасное место".

Илленко добавил, что погибший был женат, недавно у семьи родился ребенок.

Напомним, летом полиция задержала участника телешоу "Одруження наосліп", юриста Петра Бигуна, которого подозревают в том, что он убил и расчленил свою девушку.

Также сообщалось, что в Киеве на одном из блокпостов застрелили нарушителя комендантского часа — водителя легкового автомобиля, который протаранил блокпост и пытался скрыться с места ЧП.