Вбивці мають сісти: розкрито деталі вбивства добровольця у Києві (фото)

Добровольця Олексія Щербину вбили на проспекті Глушкова під час дорожнього конфлікту. Побратими загиблого попередили, що вбивці краще надовго сісти до в'язниці, це буде для нього найбезпечнішим варіантом.

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Вдень 21 жовтня Київській поліції повідомили про стрілянину на проспекті Глушкова. Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, патрульні, що прибули на виклик, на місці події виявили закривавленого чоловіка, викликали до нього медиків і опитали свідків.

Очевидці розповіли, що причиною інциденту став дорожній конфлікт: водій та пасажири позашляховика Lexus побили чоловіка, який перебував за кермом Hyundai. Потім водій позашляховика вистрілив у опонента. Поранення отримав 34-річний військовослужбовець, лікарям не вдалося його врятувати.

"Згодом патрульні виявили схожий за орієнтуванням автомобіль Lexus, — зазначили в поліції. — Інспектори заблокували транспортний засіб і затримали водія 1996 року народження та двох пасажирів 1982 і 1998 років народження".

Слідчі Голосіївського управління поліції відкрили кримінальні провадження стосовно двох пасажирів за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), водію за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) загрожує до 15 років позбавлення волі.

Загиблий був добровольцем ДФТГ "Свобода"

Заступник голови ВО "Свобода" Андрій Ілленко повідомив, що загиблий — доброволець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина, який готувався перейти на службу в діючій армії.

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Ілленко назвав і імена нападників:

Вільценюк В'ячеслав Володимирович (04.06.1996);

Ігнатенко Леонід Іванович (30.05.1982);

Котирло Ігор Валерійович (20.12.1998).

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"Ситуація жахлива у своєму абсурді — три відморозки влаштували розбірки у дворі у форматі три на одного, влаштували бійку, а потім дістали зброю і почали стріляти на поразку. У київському дворі. Серед білого дня. Стріляти у людину у військовій формі, — наголосив Андрій Ілленко. — Ці три виродки повинні сісти. Максимально надовго. Якщо будуть спроби їх відмазати – ними займемося ми. Там уже буде без офіційних процедур. У в'язниці зараз для них найбезпечніше місце".

Ілленко додав, що загиблий був одружений, нещодавно у сім'ї народилася дитина.

Нагадаємо, влітку поліція затримала учасника телешоу "Одруження наосліп", юриста Петра Бігуна, якого підозрюють у тому, що він убив та розчленував свою дівчину.

Також повідомлялося, що в Києві на одному з блокпостів застрелили порушника комендантської години — водія легкового автомобіля, який протаранив блокпост і намагався втекти з місця НП.