Украина открывает новый пункт пропуска на границе с Евросоюзом: где он находится (фото)

Сейчас на пропускном пункте "Нижанковичи – Мальховице" продолжают обустраивать дорожную инфрастуктуру, а открыть его планируют до конца 2022 года.

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В ближайшем будущем Украина откроет еще один пропускной пункт на границе с Польшей. Информация об этом появилась на официальной странице Министерства инфраструктуры Украины в Фейсбуке.

Сообщается, что этот будет новый пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" на границе Украины и Польши. Сейчас там продолжается обустройство инфраструктуры. В частности, — работа над участком дороги Нижанковичи – Дрогобыч – Стрый.

"Новый пункт пропуска будет предусматривать движение легковых автомобилей и грузовиков с общей массой до 3,5 тонны", — уточнили в профильном министерстве.

Там также проинформировали, что сначала украино-польскую границу в новом пункте пропуска будут пересекать только пустые грузовики. А потом пункт пропуска будет принимать остальные транспортные средства и пешеходов.

Пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице": что о нем известно

Проект начали реализировать еще в "нулевых". Но в 2007 году его временно "заморозили".

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину работы по обустройству пропускного пункта стали интенсивнее. Их воплощают в жизнь согласно договоренности между делегациями Украины и Польши в рамках инициированного Президентом Украины проекта "Открытая граница".

Известно, что новый пункт пропуска должен заработать до конца 2022 года в режиме специального временного переезда через границу.

[ + – ] На участке дороги к ПП "Нижанковичи-Мальховице" идут дорожные работы Фото: Мининфраструктуры

Ранее "Фокус" писал о том, что в Украине начнут модернизацию международных пунктов пропуска по президентской программе. Ожидалось, что "Большая стройка", охватит такие пункты, как "Ужгород — Вишне-Немецкое", "Чоп — Захонь" и другие. А флагманским проектом станет МАПП "Ягодин — Дорогуск", через который осуществляется 40% всех автомобильных грузовых перевозок в Украине.

Кроме того, мы писали, что Верховная Рада планирует расширить пограничную полосу с Беларусью и РФ. Нардепы предлагают расширить погранполосу до 2 км, а также разместить там минные заграждения и другие объекты для защиты границы от стран-агрессоров.