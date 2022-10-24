Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Євросоюзом: де він перебуває (фото)
Наразі на пропускному пункті "Ніжанковичі – Мальховичі" продовжують облаштовувати дорожню інфраструктуру, а відкрити його планують до кінця 2022 року.
Найближчим часом Україна відкриє ще один пропускний пункт на кордоні з Польщею. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Міністерства інфраструктури України у фейсбуці.
Повідомляється, що це буде новий пункт пропуску "Ніжанковичі – Мальховичі" на кордоні України та Польщі. Наразі там триває облаштування інфраструктури. Зокрема, робота над ділянкою дороги Нижанковичі – Дрогобич – Стрий.
"Новий пункт пропуску передбачатиме рух легкових автомобілів та вантажівок із загальною масою до 3,5 тонни", — уточнили в профільному міністерстві.
Там також поінформували, що спочатку українсько-польський кордон у новому пункті пропуску перетинатимуть лише порожні вантажівки. А потім пункт пропуску прийматиме інші транспортні засоби та пішоходів.
Пункт пропуску "Ніжанковичі — Мальховичі": що про нього відомо
Проєкт почали реалізувати ще у "нульових". Але у 2007 році його тимчасово "заморозили".
З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну роботи з облаштування пропускного пункту стали інтенсивнішими. Їх втілюють у життя згідно з домовленістю між делегаціями України та Польщі в межах ініційованого Президентом України проєкту "Відкритий кордон".
Відомо, що новий пункт пропуску має запрацювати до кінця 2022 року у режимі спеціального тимчасового переїзду через кордон.
Раніше Фокус писав про те, що в Україні розпочнуть модернізацію міжнародних пунктів пропуску за президентською програмою. Очікувалося, що "Велике будівництво" охопить такі пункти, як "Ужгород — Вишне-Німецьке", "Чоп — Захонь" та інші. А флагманським проєктом стане МАВП "Ягодин — Дорогуськ", через який здійснюється 40% усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні.
Крім того, ми писали, що Верховна Рада планує розширити прикордонну смугу з Білоруссю та РФ. Нардепи пропонують розширити прикордонну смугу до 2 км, а також розмістити там мінні загородження та інші об'єкти для захисту кордону від країн-агресорів.