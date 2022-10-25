Город без воды: ВС РФ специально взорвали водопровод в Николаеве, – расследование

Вблизи поврежденного участка трубопровода стояли российские танки, оккупанты не разрешали коммунальщикам отремонтировать его. В первые 8 часов после подрыва вылилось около 40 миллионов литров воды, отмечают британские журналисты.

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Российские военные в апреле этого года специально взорвали водопровод в Днепре, который снабжал Николаев питьевой водой. Об этом говорится в расследовании британской радиостанции BBC.

В домах жителей Николаева уже 6 месяцев нет воды. Стоять в очереди на улице за чистой водой опасно, ведь город часто подвергается обстрелам, подчеркнули авторы.

Расследователи нашли место взрыва на спутниковых снимках. Выяснилось, что трубу повредили в уязвимом месте, где она выходит на поверхность.

[ + – ] Оккупанты взорвали водопровод еще 12 апреля

Один из собеседников в Николаеве сказал, что захватчики взорвали водопровод еще 12 апреля. За 8 часов из него вылилось около 40 миллионов литров воды. В районе утечки воды наблюдались подтопления.

[ + – ] Из водопровода вылилось около 40 миллионов литров воды

Журналисты BBC нашли спутниковые снимки, на которых видны российские войска вблизи участка взрыва. На фото можно увидеть 4 танка рядом с трубой.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подтвердил, что этот район находится под контролем захватчиков.

[ + – ] Российские танки заметили вблизи участка взрыва

По его словам, водопровод хотели отремонтировать, но из-за активных боев это сделать не смогли.

Бывший и.о главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий добавил, что в Николаеве вели переговоры с россиянами о допуске на место повреждения ремонтных бригад. Оккупанты не допустили коммунальщиков к объекту.

Взрыв водопровода в Николаеве — мнения экспертов

Снимки поврежденного водопровода показали западным военным экспертам.

"Вероятность того, что это результатом случайного выстрела, очень малая. Крайне маловероятно, что это был результат преднамеренного огневого удара с закрытых позиций", — сказал эксперт-криминалист Крис Кобб Смит, более 20 лет служивший в британской армии и 3 года проработавший инспектором ООН по вооружениям в Ираке.

Смит не верит, что взрыв был вызван танковыми снарядами, ведь поблизости не было явных воронок. По мнению эксперта, взрывчатку заложили либо под трубой, либо сверху. Эксперт по безопасности Майкл Уилан, прослуживший в британской армии более 20 лет согласился с выводами Смита.

Расследователи отыскали место еще одного повреждения водопровода. На спутниковых снимках была видна российская военная техника возле трубы.

[ + – ] Россияне поставили военную технику возле трубы

Опрошенные эксперты ООН отнесли Николаевский водопровод к особо охраняемой категории объектов, необходимых для выживания гражданских. Разрушение водопровода прямо противоречит международному гуманитарному праву.

Власти Николаева заявляют о необходимости защиты района вблизи трубопровода от ударов российской артиллерии. До того как инженеры будут ремонтировать поврежденные участки, саперы должны провести разминирование.

Когда это случится и как скоро горожане смогут получить чистую водопроводную воду, пока неясно, заключили авторы материала.

Напомним, что ночью с 16 на 17 октября российская армия запустила иранские дроны-камикадзе по Николаеву, которые попали в терминал по перегрузке подсолнечного масла. В результате масло вытекло на улицы города.

ВС РФ нанесли по Николаеву 13 октября ракетный удар, в результате погибли 7 мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок, который пробыл под завалами несколько часов.