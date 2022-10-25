Місто без води: ЗС РФ спеціально підірвали водопровід у Миколаєві, – розслідування

Поблизу пошкодженої ділянки трубопроводу стояли російські танки, окупанти не дозволяли комунальникам відремонтувати його. У перші 8 години після підриву вилилося близько 40 мільйонів літрів води, зазначають британські журналісти.

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Російські військові у квітні цього року спеціально підірвали водопровід у Дніпрі, який забезпечував Миколаїв питною водою. Про це йдеться у розслідуванні британської радіостанції ВВС.

У будинках мешканців Миколаєва вже 6 місяців нема води. Стояти в черзі на вулиці за чистою водою небезпечно, адже місто часто обстрілюють, наголосили автори.

Розслідувачі виявили місце вибуху на супутникових знімках. З'ясувалося, що трубу пошкодили у вразливому місці, де вона виходить на поверхню.

[ + – ] Окупанти підірвали водогін ще 12 квітня

Один зі співрозмовників у Миколаєві сказав, що загарбники підірвали водопровід ще 12 квітня. За 8 годин із нього вилилося близько 40 мільйонів літрів води. У районі витоку води спостерігалися підтоплення.

[ + – ] З водопроводу вилилося близько 40 мільйонів літрів води

Журналісти ВВС знайшли супутникові знімки, на яких видно російські війська поблизу ділянки вибуху. На фото можна побачити 4 танки поряд із трубою.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив, що цей район перебуває під контролем загарбників.

[ + – ] Російські танки помітили поблизу ділянки вибуху

За його словами, водогін хотіли відремонтувати, але через активні бої це зробити не змогли.

Колишній в.о. голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій додав, що у Миколаєві вели переговори з росіянами про допуск на місце пошкодження ремонтних бригад. Окупанти не допустили комунальників до об'єкта.

Вибух водопроводу в Миколаєві — думки експертів

Знімки пошкодженого водопроводу показали західним військовим експертам.

"Ймовірність того, що це результат випадкового пострілу, дуже мала. Вкрай малоймовірно, що це був результат навмисного вогневого удару з закритих позицій", — сказав експерт-криміналіст Кріс Кобб Сміт, який понад 20 років служив у британській армії і 3 роки пропрацював інспектором ООН з озброєнь в Іраку.

Сміт не вірить, що вибух спричинили танкові снаряди, адже поблизу не було явних вирв. На думку експерта, вибухівку заклали або під трубою, або зверху. Експерт з безпеки Майкл Вілан, який прослужив у британській армії понад 20 років, погодився з висновками Сміта.

Розслідувачі знайшли місце ще одного пошкодження водопроводу. На супутникових знімках видно російську військову техніку біля труби.

[ + – ] Росіяни поставили військову техніку біля труби

Опитані експерти ООН віднесли Миколаївський водопровід до категорії об'єктів, що особливо охороняються, необхідних для виживання цивільних. Руйнування водопроводу прямо суперечить міжнародному гуманітарному праву.

Влада Миколаєва заявляє про необхідність захисту району поблизу трубопроводу від ударів російської артилерії. Перш ніж інженери ремонтуватимуть пошкоджені ділянки, сапери повинні провести розмінування.

Коли це станеться і коли городяни зможуть отримати чисту водопровідну воду, поки неясно, зробили висновок автори матеріалу.

Нагадаємо, що вночі з 16 на 17 жовтня російська армія запустила іранські дрони-камікадзе по Миколаєву, які потрапили у термінал з перевантаження соняшникової олії. В результаті олія витекла на вулиці міста.

ЗС РФ завдали по Миколаєву 13 жовтня ракетного удару, внаслідок цього загинули 7 мирних жителів, зокрема 11-річна дитина, яка пробула під завалами кілька годин.