7 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву, — ОВА (відео)

У лікарні також померла 11-річна дитина, яка провела кілька годин під завалами багатоквартирного будинку.

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Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву, який окупанти здійснили 13 жовтня, загинули 7 мирних жителів. Цю інформацію підтвердив голова обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

Станом на ранок 14 жовтня пошуково-рятувальні роботи тривають у п'ятиповерховому житловому будинку, за яким ЗС РФ здійснили ракетний удар.

Жертвами обстрілу стали сім мирних жителів, зокрема 11-річна дитина, яку доставили з-під завалів та госпіталізували до медустанови. У хлопчика після прибуття до лікарні зупинилося серце і медикам не вдалося врятувати потерпілого.

"Хлопчик, якого дістали з-під завалів, помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця. Немає слів!!! Тв*рюки-терористи", — додав Кім у своєму Telegram-каналі.

За словами керівника Миколаївської ОВА, із зруйнованої п'ятиповерхової будівлі було врятовано п'ятеро мирних мешканців.

"Також рятувальники деблокували тіло співробітника Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України з-під завалів човнової станції", — резюмував Віталій Кім, підбиваючи підсумки ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву.

[ + – ] 11-річна дитина, яка провела 6 годин під завалами, померла в лікарні

Нагадаємо, вночі 13 жовтня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Миколаєву, під час якого снарядами було зруйновано п'ятиповерхову житлову будівлю. Під завалами конструкції опинилися мирні жителі, через що на місці прильоту проводились пошуково-рятувальні роботи.

Після ракетного удару ЗС РФ по Миколаєву 11-річна дитина пробула шість годин під завалами багатоквартирного житлового будинку. Дитину вдалося деблокувати та доставити до медичного закладу, проте після госпіталізації хлопчик помер. Місцева влада також уточнила, що в результаті обстрілу Миколаєва було зруйновано 2 дев'ятиповерхові будинки, п'ятиповерхівку та човнову станцію.