7 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Николаеву, — ОВА (видео)

В больнице также скончался 11-летний ребенок, который провел несколько часов под завалами многоквартирного дома.

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В результате ракетного удара ВС РФ по Николаеву, который оккупанты осуществили 13 октября, погибли 7 мирных жителей. Эту информацию подтвердил глава областной военно-гражданской администрации Виталий Ким.

По состоянию на утро 14 октября, поисково-спасательные работы продолжаются в пятиэтажном жилом доме, по которому ВС РФ осуществили ракетный удар.

Жертвами обстрела стали семь мирных жителей, в том числе 11-летний ребенок, которого доставили из-под завалов и госпитализировали в медучреждение. У мальчика по прибытию в больницу остановилось сердце и медикам не удалось спасти пострадавшего.

"Мальчик, которого достали из-под завалов, умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца. Нет слов!!! Тв*ри-террористы", — добавил Ким в своем Telegram-канале.

По словам руководителя Николаевской ОВА, из разрушенного пятиэтажного здания были спасены пятеро мирных жителей.

"Также спасатели деблокировали тело сотрудника Государственного военизированного горно-спасательного отряда ГСЧС Украины из-под завалов челночной станции", — резюмировал Виталий Ким, подводя итоги ракетного удара ВС РФ по Николаеву.

[ + – ] 11-летний ребенок, который провел 6 часов под завалами, скончался в больнице

Напомним, ночью 13 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Николаеву, в ходе которого снарядами было разрушено пятиэтажное жилое здание. Под завалами конструкции оказались мирные жители, из-за чего на месте прилета проводились поисково-спасательные работы.

После ракетного удара ВС РФ по Николаеву 11-летний ребенок пробыл шесть часов под завалами многоквартирного жилого дома. Ребенка удалось деблокировать и доставить в медицинское учреждение, однако после госпитализации мальчик скончался. Местные власти также уточнили, что в результате обстрела Николаева были разрушены 2 девятиэтажных дома, пятиэтажка и лодочная станция.