Разрушили пятиэтажку: ночью Николаев попал под массированный обстрел

В результате российского удара полностью разрушены два этажа жилого дома, остальные — под завалами.

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Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что ночью 13 октября российские войска нанесли массированный удар по городу. Во время обстрела досталось пятиэтажному жилому дому.

"Два верхних этажа разрушены до основания, остальные — под завалами. На месте работают спасатели", — сказал Сенкевич, пообещав позже дать более подробную информацию.

[ + – ] Ночной обстрел Николаева

Местные паблики отметили, что информации о пострадавших пока нет. Сейчас продолжается разбор завалов.

Николаев, рядом с которым проходит линия фронта, постоянно попадает под обстрелы оккупантов. Россияне часто бьют по жилым домам ночью, используя ракеты С-300 или реактивную артиллерию. Иногда они наносят удары днем, так 29 сентября оккупанты обстреляли кассетными снарядами остановку в час пик в людном районе.

[ + – ] Удар по остановке общественного транспорта в Николаеве

Напомним, по состоянию на конец сентября российские войска частично или полностью разрушили 11562 гражданских объектов в Николаевской области.