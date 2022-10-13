Зруйнували п'ятиповерхівку: вночі Миколаїв потрапив під масований обстріл

Унаслідок російського удару повністю зруйновано два поверхи житлового будинку, решта — під завалами.

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Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що вночі 13 жовтня російські війська завдали масованого удару по місту. Під час обстрілу дісталося п'ятиповерховому житловому будинку.

"Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта — під завалами. На місці працюють рятувальники", — сказав Сєнкевич, пообіцявши пізніше дати більш докладну інформацію.

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Місцеві пабліки зазначили, що інформації про постраждалих поки що немає. Наразі триває розбір завалів.

Миколаїв, поряд із яким проходить лінія фронту, постійно потрапляє під обстріл окупантів. Росіяни часто б'ють по житлових будинках уночі, використовуючи ракети С-300 або реактивну артилерію. Іноді вони завдають ударів вдень, так 29 вересня окупанти обстріляли касетними снарядами зупинку в годину пік у людному районі.

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Нагадаємо, станом на кінець вересня російські війська частково або повністю зруйнували 11 562 цивільних об'єктів у Миколаївській області.