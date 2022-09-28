Майже у ста населених пунктах Миколаївщини немає світла та води через обстріл ЗС РФ, – ОВА
З початку повномасштабного вторгнення в регіоні через обстріл ЗС РФ частково або повністю пошкоджено понад 11,5 тисяч цивільних об'єктів.
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська частково чи повністю зруйнували 11 562 цивільних об'єктів у регіоні. Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.
Як уточнюється, внаслідок обстрілів окупантів постраждали:
- об'єкти житлового фонду — 7 483,
- медичні установи — 77,
- навчальні заклади — 362,
- заклади культури — 168,
- промислові підприємства — 158,
- об'єкти життєзабезпечення, а саме газопостачання — 917, електропостачання — 675, водопостачання — 30, теплопостачання — 95,
- інші невоєнні об'єкти — 1 597.
Зараз у Миколаївській області проводяться роботи з відновлення газо- та електропостачання у населених пунктах, які постраждали внаслідок військової агресії Росії. Досі без газопостачання залишаються майже вісім тисяч користувачів.
Через бойові дії електропостачання, водопостачання та водовідведення немає у 92 населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів.
В регіоні, що обстрілюється росіянами, триває добровільна евакуація населення. У пунктах тимчасового розміщення в Миколаєві перебувають 522 вимушені переселенці.
Загалом із Миколаївської області евакуйовано понад 27 тис. осіб.
Нагадаємо, в ніч із 26 на 27 вересня окупанти двічі обстріляли Миколаїв. Удари припали до цивільної інфраструктури.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що вранці 28 вересня центральна частина Гуляйполя в Пологівському районі зазнала обстрілу трьома ракетами С-300. Російські війська кілька місяців обстрілюють місто, намагаючись залякати населення та змусити здатися.