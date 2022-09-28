Почти в ста населенных пунктах Николаевщины нет света и воды из-за обстрелов ВС РФ, – ОВА
С начала полномасштабного вторжения в регионе из-за обстрелов ВС РФ частично или полностью повреждено более 11,5 тысяч гражданских объектов.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска частично или полностью разрушили 11562 гражданских объектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.
Как уточняется, в результате обстрелов оккупантов пострадали:
- объекты жилищного фонда – 7483,
- медицинские учреждения – 77,
- учебные заведения – 362,
- учреждения культуры – 168,
- промышленные предприятия – 158,
- объекты жизнеобеспечения, а именно газоснабжения –– 917, электроснабжения –– 675, водоснабжения –– 30, теплоснабжения – 95,
- другие невоенные объекты – 1597.
В настоящее время в Николаевской области проводятся работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате военной агрессии России. До сих пор без газоснабжения остаются почти восемь тысяч пользователей.
Из-за боевых действий электроснабжения, водоснабжения и водоотвода нет в 92 населенных пунктах Баштанского и Николаевского районов.
В обстреливаемом россиянами регионе продолжается добровольная эвакуация населения. В пунктах временного размещения в Николаеве находятся 522 вынужденных переселенца.
В целом из Николаевской области эвакуировано более 27 тыс. человек.
Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября оккупанты дважды обстреляли Николаев. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что утром 28 сентября центральная часть Гуляйполя в Пологовском районе подверглась обстрелу тремя ракетами С-300. Российские войска несколько месяцев обстреливают город, пытаясь запугать население и заставить сдаться.