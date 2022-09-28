Почти в ста населенных пунктах Николаевщины нет света и воды из-за обстрелов ВС РФ, – ОВА

С начала полномасштабного вторжения в регионе из-за обстрелов ВС РФ частично или полностью повреждено более 11,5 тысяч гражданских объектов.

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С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска частично или полностью разрушили 11562 гражданских объектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областной военной администрации.

Как уточняется, в результате обстрелов оккупантов пострадали:

объекты жилищного фонда – 7483,

медицинские учреждения – 77,

учебные заведения – 362,

учреждения культуры – 168,

промышленные предприятия – 158,

объекты жизнеобеспечения, а именно газоснабжения –– 917, электроснабжения –– 675, водоснабжения –– 30, теплоснабжения – 95,

другие невоенные объекты – 1597.

В настоящее время в Николаевской области проводятся работы по восстановлению газо- и электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших в результате военной агрессии России. До сих пор без газоснабжения остаются почти восемь тысяч пользователей.

Из-за боевых действий электроснабжения, водоснабжения и водоотвода нет в 92 населенных пунктах Баштанского и Николаевского районов.

В обстреливаемом россиянами регионе продолжается добровольная эвакуация населения. В пунктах временного размещения в Николаеве находятся 522 вынужденных переселенца.

В целом из Николаевской области эвакуировано более 27 тыс. человек.

Напомним, в ночь с 26 на 27 сентября оккупанты дважды обстреляли Николаев. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что утром 28 сентября центральная часть Гуляйполя в Пологовском районе подверглась обстрелу тремя ракетами С-300. Российские войска несколько месяцев обстреливают город, пытаясь запугать население и заставить сдаться.