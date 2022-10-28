Могут лишить соцвыплат: в Украине начинают проверять места жительства переселенцев

Если перемещенных лиц не окажется дома, им придется в течение десяти дней обратиться в органы социальной защиты иначе они останутся без пособий.

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Руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что социальные службы скоро начнут ходить по адресам, по которым зарегистрировались внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

"Это делается для того, чтобы понимать, продолжать ли таким людям социальные выплаты", — пояснил глава ОВА.

По его словам, если сотрудники социальной службы не застанут переселенцев дома, ВПЛ будет необходимо в течение 10 дней прийти в орган социальной защиты населения, в котором они зарегистрированы, чтобы заново пройти идентификацию. В такой срок ВПЛ должны подтвердить свое место жительства.

Если этого не сделать, выплата социальных пособий будет прекращена.

"Если вы изменили адрес своего первоначального перемещения, обратитесь в органы соцзащиты или ЦНАП. Там вы сможете получить справку ВПЛ с указанием актуального адреса проживания", — посоветовал Виталий Коваль.

Социальные службы руководствуются постановлением №1168 Кабинета министров Украины от 14 октября 2022 года, которое возобновляет проверки мест жительства переселенцев.

Как сообщалось ранее, соцработники физически не могут проконтролировать всех переселенцев, поэтому территориальные органы Национальной социальной службы будут выборочно проверять ВПЛ.

Также Фокус писал о том, что у переселенцев возникали проблемы с оформлением заявок на получение помощи в приложении "Дия".

Напомним, что пострадавшим от войны украинцам будут выплачивать денежную помощь от Фонда "Право на захист" и американского благотворительной организации HIAS. Выплаты предусмотрены для жителей пострадавших во время боевых действий населенных пунктов Киевской области.