Можуть позбавити соцвиплат: в Україні починають перевіряти місця проживання переселенців

Якщо переміщених осіб не опинитися вдома, їм доведеться протягом десяти днів звернутися до органів соціального захисту, інакше вони залишаться без допомоги.

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Керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що соціальні служби незабаром почнуть ходити за адресами, за якими зареєструвалися внутрішньо переміщені особи (ВПО).

"Це робиться для того, щоб розуміти, чи таким людям продовжувати соціальні виплати", — пояснив глава ОВА.

За його словами, якщо співробітники соціальної служби не застануть переселенців удома, ВПО буде необхідно протягом 10 днів прийти до органу соціального захисту населення, в якому вони зареєстровані, щоб знову пройти ідентифікацію. У такий термін ВПО повинні підтвердити своє місце проживання.

Якщо цього не зробити, виплату соціальної допомоги буде припинено.

"Якщо ви змінили адресу свого первісного переміщення, зверніться до органів соцзахисту або ЦНАП. Там ви зможете отримати довідку ВПО із зазначенням актуальної адреси проживання", — порадив Віталій Коваль.

Соціальні служби керуються постановою №1168 Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022 року, яка відновлює перевірки місць проживання переселенців.

Як повідомлялося раніше, соцпрацівники фізично не можуть проконтролювати всіх переселенців, тому територіальні органи Національної соціальної служби вибірково перевірятимуть ВПО.

Також Фокус писав про те, що у переселенців виникали проблеми з оформленням заявок на отримання допомоги в додатку Дія.

Нагадаємо, що потерпілим від війни українцям виплачуватимуть грошову допомогу від Фонду "Право на захист" та американської благодійної організації HIAS. Виплати передбачено жителям постраждалих під час бойових дій населених пунктів Київської області.