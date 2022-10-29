"Нафтогаз" поручил перекрыть газ крупнейшей ТЭЦ Киевской области, — нардеп Кучеренко

Трипольская станция обеспечивает теплом и электричеством многих жителей Киева и области, но может перестать работать уже на следующей неделе.

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Компания "Нафтогаз Україна" поручила с 30 октября прекратить газоснабжение Трипольской теплоэлектростанции, которая обеспечивает энергией Киев и Киевскую область. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко, ссылаясь на письмо от "Киевоблгаза".

Глава региональной газовой компании "Киевоблгаз" Руслан Писанко направил письмо Алексею Кучеренко, как главе временной специальной комиссии Верховной Рады по предварительному рассмотру вопросов, которые могли привести к кризисным явлением на энергетическом рынке Украине на фоне российской агрессии. Он предупредил, что "Нафтогаз Україна" 25 октября распорядился прекратить поставки газа Трипольской ТЭС в городе Украинка Обуховского района, которая входит в ПАТ "Центрэнерго" и является крупнейшим производителем тепла и электроэнергии в Киевской области.

[ + – ] Письмо от "Киевоблгаза" Фото: Facebook

"Киевоблгаз" предупредил, что отключение станции в условиях масштабных повреждений энергетической системы Украины в результате российских ударов могут привести к плачевным последствиям для инфраструктуры и населения страны. Компания попросила Верховную Раду вмешаться в ситуацию и не допустить прекращения поставок газа на Трипольскую ТЭС.

"Последствия ракетных ударов по энергетическим объектам значительно усугубляются бессмысленными действиями энергетических монополистов и полностью разбалансированной и безответственной системой управления в топливно-энергетическом комплексе", — прокомментировал Алексей Кучеренко.

Ранее ДТЭК предупредила, что в Киеве начнут экстренно отключать электричество. Горожане больше не смогут ориентироваться на графики, ведь из-за повреждений в результате обстрелов со стороны ВС РФ свет может пропасть в любой момент.

Тем временем, из-за похолодания украинцы увеличили энергопотребление в октябре на 10-12%. Такие данные приводит председатель комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.