"Нафтогаз" доручив перекрити газ найпотужнішій ТЕЦ Київської області, — нардеп Кучеренко

Трипільська станція забезпечує теплом та електрикою багатьох жителів Києва та області, але може перестати працювати вже наступного тижня.

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Компанія "Нафтогаз Україна" доручила з 30 жовтня припинити газопостачання Трипільської теплоелектростанції, що забезпечує енергією Київ та Київську область. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко, посилаючись на лист від "Київоблгазу".

Голова регіональної газової компанії "Київоблгаз" Руслан Писанко надіслав листа Олексію Кучеренко як голові тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з попереднього розгляду питань, які могли призвести до кризових явищ на енергетичному ринку України на тлі російської агресії. Він попередив, що "Нафтогаз Україна" 25 жовтня розпорядився припинити постачання газу Трипільській ТЕС у місті Українка Обухівського району, яка входить до ПАТ "Центренерго" та є найбільшим виробником тепла та електроенергії у Київській області.

[ + – ] Лист від "Київоблгазу" Фото: Facebook

"Київоблгаз" попередив, що відключення станції в умовах масштабних пошкоджень енергетичної системи України внаслідок російських ударів можуть призвести до плачевних наслідків для інфраструктури та населення країни. Компанія попросила Верховну Раду втрутитися у ситуацію та не допустити припинення постачання газу на Трипільську ТЕС.

"Наслідки ракетних ударів по енергетичних об'єктах значно посилюються безглуздими діями енергетичних монополістів та повністю розбалансованою та безвідповідальною системою управління у паливно-енергетичному комплексі", — прокоментував Олексій Кучеренко.

Раніше ДТЕК попередила, що у Києві почнуть екстрено відключати електрику. Містяни більше не зможуть орієнтуватися на графіки, адже через пошкодження внаслідок обстрілів з боку ЗС РФ світло може зникнути будь-якої миті.

Тим часом через похолодання українці збільшили енергоспоживання у жовтні на 10-12%. Такі дані наводить голова комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.