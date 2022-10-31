Двенадцать стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование, — МИД Украины
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, страны-партнеры передадут Украине 954 единицы энергетического оборудования.
Правительства и компании 12 стран помогут Украине преодолеть разрушительные результаты атак российских военных на критическую инфраструктуру. Нашей стране будут поставлять генераторы разных типов, автоматические переключатели и тепловые пушки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, профильное министерство продолжает активную работу с международными партнерами по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российского ракетного террора.
Помогать Украине ликвидировать разрушения энергетической инфраструктуры будут:
- Израиль;
- Испания;
- Италия;
- Литва;
- Германия;
- Северная Македония;
- Польша;
- Республика Корея;
- Словакия;
- Словения;
- Франция;
- Финляндия.
В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования.
Всю необходимую технику наша страна в ближайшее время получит в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО
"Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", — подчеркнул Кулеба.
Напомним, в понедельник, 31 октября, в семи областях Украины ввели экстренные отключения электричества из-за ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры.
Фокус также писал о том, что утром 31 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Полтавской и других областях Украины. Обстрелы пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего некоторые потребители остались без света и воды.