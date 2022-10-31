Двенадцать стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование, — МИД Украины

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, страны-партнеры передадут Украине 954 единицы энергетического оборудования.

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Правительства и компании 12 стран помогут Украине преодолеть разрушительные результаты атак российских военных на критическую инфраструктуру. Нашей стране будут поставлять генераторы разных типов, автоматические переключатели и тепловые пушки, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, профильное министерство продолжает активную работу с международными партнерами по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российского ракетного террора.

Помогать Украине ликвидировать разрушения энергетической инфраструктуры будут:

Израиль; Испания; Италия; Литва; Германия; Северная Македония; Польша; Республика Корея; Словакия; Словения; Франция; Финляндия.

В общей сложности речь идет о 954 единицах энергетического оборудования.

Всю необходимую технику наша страна в ближайшее время получит в рамках Европейского механизма гражданской защиты и центра кризисного реагирования НАТО

"Первые партии помощи уже в Украине, остальные ожидаются в ближайшее время. Мы продолжаем работать над увеличением круга партнеров и объемов поддержки", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, в понедельник, 31 октября, в семи областях Украины ввели экстренные отключения электричества из-за ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры.

Фокус также писал о том, что утром 31 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Полтавской и других областях Украины. Обстрелы пришлись на объекты энергетической инфраструктуры, в результате чего некоторые потребители остались без света и воды.