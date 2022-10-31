Дванадцять країн постачатимуть Україні енергетичне обладнання, — МЗС України

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, країни-партнери допоможуть Україні отримати 954 одиниці енергетичного обладнання.

Related video

Уряди й компанії 12 країн допоможуть Україні подолати руйнівні результати атак російських військових на критичну інфраструктуру. Нашій країні постачатимуть генератори різних типів, автоматичні перемикачі й теплові гармати, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, профільне міністерство продовжує активну роботу з міжнародними партнерами щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої внаслідок російського ракетного терору.

Допомагатимуть Україні ліквідувати руйнування енергетичної інфраструктури:

Ізраїль; Іспанія; Італія; Литва; Німеччина; Північна Македонія; Польща; Республіка Корея; Словаччина; Словенія; Франція; Фінляндія.

Загалом ідеться про 954 одиниці енергетичного обладнання.

Усю необхідну техніку Україна найближчим часом отримає в межах Європейського механізму цивільного захисту й центру кризового реагування НАТО.

"Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, в семи областях України запровадили екстрені відключення електрики через ракетні удари ЗС РФ по об'єктах критичної інфраструктури.

Фокус також писав про те, що вранці 31 жовтня Росія завдала масованих ракетних ударів по Україні. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Полтавській та інших областях України. Обстріли припали на об'єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого деякі споживачі залишилися без світла та води.