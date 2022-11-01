Хотела загнать детей в "Юнармию": руководителя лицея в Луганской области будут судить, — СБУ

По данным спецслужбы, женщина не только согласилась учить детей по российской программе, но и способствовала созданию ячеек "Юнармии", воспитанников которой накачивают кремлевской пропагандой.

Related video

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в госизмене и пособничестве врагу еще троим коллаборантам, которые помогают оккупантам в Херсонской и Луганской областях, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди подозреваемых бывшая директор гимназии в Беловодске, которая согласилась возглавить местный лицей, подчиненный оккупационной администрации так называемой "ЛНР". Педагог отправила коллег на "переподготовку" в Россию и использовала в учебном процессе российские учебники и методички. Кроме того, она вела агитацию среди школьников, добиваясь поддержки ими оккупантов. Также директор лицея призвала создавать в школах оккупированного поселка ячейки "Юнармии" — российской детской военизированной организации.

[ + – ] Воспитанников "Юнармии" уже много лет готовят к войне

Помогал строить мост

Претензии у спецслужбы возникли также к руководителю подконтрольного россиянам так называемого "Херсонского морского торгового порта", который содействовал переправке боеприпасов и военной техники для российской армии на правый берег Днепра. Коллаборант предоставил оккупантам плавсредства предприятия, чтобы их использовали для возведения временных мостов через реку.

По данным следствия, помимо этого подозреваемый принимал участие в разграблении захваченных предприятий воднотранспортной отрасли области и передавал похищенное имущество оккупантам. В СБУ установили, что ранее он был чиновником "Укрводшляху", который в июне согласился сотрудничать с россиянами и добровольно занял должность в оккупационной администрации Херсона.

Сдавал участников АТО

Также спецслужба обратила внимание на назначенного оккупантами "председателя" поселка Миролюбовка, который с самого начала оккупации активно помогал россиянам. Следствие установило, что он докладывал оккупантам о местных жителях, которые участвовали в АТО, и сдавал сотрудников украинских правоохранительных органов. Чтобы помочь оккупационной власти наладить логистику, подозреваемый знакомил ее представителей с местностью.

Напомним, в конце лета стало известно, что после ударов ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне рядом с ним стали строить временный мост из барж. чтобы наладить переправу на ключевом направлении.

Ранее сообщалось, что СБУ объявила о подозрении в пособничестве оккупантам экс-сотруднице правоохранительных органов Виктории Земляновой. Женщину подозревают в передаче российским спецслужбам данных о по меньшей мере 23 украинских патриотах, живущих в Херсоне. Взамен она получила должность в оккупационной администрации. Также подозрение получили организаторы фейковых "референдумов" на оккупированных РФ территориях.