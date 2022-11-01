Хотіла загнати дітей у "Юнармію": керівницю ліцею на Луганщині судитимуть, — СБУ

За даними спецслужби, жінка не лише погодилася вчити дітей за російською програмою, а й сприяла створенню осередків "Юнармії", вихованців якої накачують кремлівською пропагандою.

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Служба безпеки України оголосила про підозру у держзраді та пособництві ворогові ще трьом колаборантам, які допомагають окупантам у Херсонській та Луганській областях, повідомляє пресслужба відомства.

Серед підозрюваних колишня директорка гімназії у Біловодську, яка погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупаційній адміністрації так званої "ЛНР". Вона відправила колег на "перепідготовку" в Росію та використала у навчальному процесі російські підручники та методички. Крім того, вона вела агітацію серед школярів, домагаючись підтримки окупантів. Також директорка ліцею закликала створювати у школах окупованого селища осередки "Юнармії" — російської дитячої воєнізованої організації.

[ + – ] Вихованців "Юнармії" вже багато років готують до війни

Допомагав будувати міст

Претензії у спецслужби виникли також до керівника підконтрольного росіянам так званого "Херсонського морського торговельного порту", який сприяв переправленню боєприпасів та військової техніки для російської армії на правий берег Дніпра. Колаборант надав окупантам плавзасоби підприємства, щоб їх використали для зведення тимчасових мостів через річку.

За даними слідства, крім цього підозрюваний брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі області та передавав викрадене майно окупантам. У СБУ встановили, що раніше він був чиновником "Укрводшляху", який у червні погодився співпрацювати з росіянами та добровільно обійняв посаду в окупаційній адміністрації Херсона.

Здавав учасників АТО

Також спецслужба звернула увагу на призначеного окупантами "голови" селища Миролюбівка, яке з самого початку окупації активно допомагало росіянам. Слідство встановило, що він доповідав окупантам про місцевих жителів, які брали участь у АТО, та здавав співробітників українських правоохоронних органів. Щоб допомогти окупаційній владі налагодити логістику, підозрюваний знайомив її представників із місцевістю.

Нагадаємо, наприкінці літа стало відомо, що після ударів ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні поряд з ним почали будувати тимчасовий міст із барж, щоб полагодити переправу на ключовому напрямі.

Раніше повідомлялося, що СБУ оголосила про підозру у пособництві окупантам експрацівниці правоохоронних органів Вікторії Земляновій. Жінку підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про щонайменше 23 українських патріотів, які живуть у Херсоні. Натомість вона отримала посаду в окупаційній адміністрації. Також підозру отримали організатори фейкових "референдумів" на окупованих територіях РФ.