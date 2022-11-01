Обвиняли в дискредитации армии: крымчанин сбежал от ФСБ и рассказал о ее методах (фото)

Илья Ганцевский месяц провел под домашним арестом, в итоге решился на побег и пробрался в Европу. Он рассказал, как в ФСБ выбивают признания.

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Живущему в Керчи Илье Ганцевскому после обвинения в дискредитации российской армии и помещения под домашний арест удалось сбежать от ФСБ, сообщает "Астра".

Крымчанин рассказал журналистам, что ему помогло обращение в правозащитный проект "ОВД инфо" и к активистам. Ночью 17 сентября Илья разрезал электронный браслет и пустился в бега.

"Путь был сложный. Выехал я 17 сентября, а до конечной точки добрался только 4 октября. Это учитывая, что меня чуть не задержали, — рассказал Ганцевский. — Сейчас я на территории шенгенский зоны в относительной безопасности. Весь маршрут рассказать я не могу, так как еще много кому надо выехать. Помогли мне выехать активисты, которые помогают таким, как я".

Как крымчанин попал в поле зрения ФСБ

После начала февральского вторжения российской армии в Украину Илья Ганцевский не скрывал своей антивоенной позиции: в "инстаграме" он публиковал соответствующие посты. Илья подозревает, что на него обратили внимание после того, как в телеграм-канале местного "активиста" Талипова выложили скрины его высказываний и персональные данные.

[ + – ] Крымчанин подозревает, что такие посты обратили на себя внимание ФСБ

В апреле Ганцевского задержали сотрудники ФСБ.

"12 апреля я вышел из дома, мне нужно было поехать в Темрюк — в РФ. Я купил билет, а они, видимо, уже об этом знали, — рассказал Илья. — Я только выхожу из дома, подъезжает белый "УАЗ Патриот" без номеров, вылетают три человека в камуфляже и в масках. Без опознавательных знаков, без шевронов. Непонятно было, МВД это или ФСБ. Валят меня на землю, начинают бить".

Керчанина доставили в местное управление ФСБ. Там его для начала побили в течение нескольких минут, потом провели в кабинет, где находились подполковник Сергей Демченко, который ранее работал в СБУ, и еще один сотрудник по имени Михаил. Этот мужчина стал запугивать парня, утверждая, что российский президент Владимир Путин дал ФСБ указание убивать таких людей без суда и следствия и предупредил, что от того, какими будут ответы, зависит жизнь и здоровье Ганцевского.

У крымчанина спрашивали, есть ли у него оружие, интересовались, где хранятся его украинские паспорта. Затем объявили, что парня подозревают в дискредитации российской армии, и, если он откажется сотрудничать, его переоденут в форму боевиков "ДНР", отвезут в Херсон и там пристрелят. Затем угрозы изменились: чекисты обещали отправить Илью в "пресс-хату" в СИЗО. В итоге он подписал бумаги, которые ему дали, тогда чекисты перешли к обыску.

[ + – ] Протокол, подписанный Ильей Ганцевским

Два свертка

Включив камеру, сотрудники ФСБ приказали Ганцевскому достать все из карманов. Илья с удивление обнаружил в них два свертка, в которых оказался каннабис, заявил, что это не его, так как нужно быть идиотом, чтобы ехать с травой через Керченских мост, где пассажиры проходят тщательный контроль. Однако чекисты сказали, что теперь нужно провести обыск у него дома и пообещали. что и там найдут наркотики.

В квартире их уже поджидали "журналисты" местного телеканала "Крым 24". Они запечатлели, как из сумки Ильи достали 15 г марихуаны и желто-голубой полиэтиленовый пакет. После обыска парня передали полиции и повезли на суд, который по делу о хранении наркотиков постановил арестовать его на 14 суток.

Ганцевского поместили в ИВС поселка Ленино. Там его снова навестили сотрудники ФСБ, которые потребовали от него записать видеоролик с извинениями. обещая, что в интернет он не попадет. Илья согласился и зачитал с листа признание в том, что он поддерживает "украинских националистов".

[ + – ] "Признание" Ильи Ганцевского сотрудники ФСБ слили в крымские паблики

Когда парень через две недели вышел из ИВС, он узнал, что этот ролик слили местным пабликам, и каналу "Вежливо и со вкусом", который подконтролен крымским силовикам.

На выходе из ИВС Илью встречали мать, подруга и сотрудники ФСБ. Они сразу же забрали его на профилактическую беседу, во время которой рассказали, что теперь он проходит по наркотической статье, поэтому, если перестанет активничать в сети, в дискредитации армии его обвинять не будут.

"Сказали: дадут тебе штраф, погасишь судимость, мы тебе паспорта украинские отдадим и уезжай отсюда. У меня выбора не было. Я подписал обязательство не покидать Керчь, они забрали все документы", — рассказал керчанин.

Вскоре с ним связался Демченко, который сообщил, что по административному делу о дискредитации прошел суд, поэтому Ганцевский обязан заплатить 30 тыс. рублей штрафа.

"Я попросил его дать мне постановление, он сказал "оно тебе не нужно, не вздумай ничего обжаловать", — отметил Илья.

Какое-то время крымчанина не трогали, но затем он узнал, что в его отношении все-таки возбудили еще одно уголовное дело. В Следственном комитете сообщили, что дело — о дискредитации армии. Ганцевскому дали государственного адвоката. Он попробовал отказаться от его услуг, но следователи не разрешили. Однако Илья успел позвонить родственнице, та связалась с правозащитниками из "ОВД Инфо", которые прислали своего защитника.

17 августа прошел суд по второму делу, который избрал Илье Ганцевскому меру пресечения: домашний арест без права выхода из дома. Активисты помогли ему составить план побега и спустя месяц крымчанин сумел пробраться в Европу.

Напомним, в начале октября в Москве из-под домашнего ареста сбежала бывшая пропагандистка Марина Овсянникова, которую обвиняют в дискредитации российской армии. Эта статья стала в России популярным методом наказания за антивоенные высказывания. К примеру, в этом обвиняли музыканта Юрия Шевчука и актрису Кристину Асмус.

В августе стало известно об аресте экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Его также обвинили в дискредитации.