Звинувачували в дискредитації армії: кримчанин втік від ФСБ і розповів про її методи (фото)

Ілля Ганцевський місяць провів під домашнім арештом, зрештою зважився на втечу та пробрався в Європу. Він розповів, як у ФСБ вибивають зізнання.

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Іллі Ганцевському, який живе в Керчі, після звинувачення в дискредитації російської армії та поміщення під домашній арешт вдалося втекти від ФСБ, повідомляє "Астра".

Кримчанин розповів журналістам, що йому допомогло звернення до правозахисного проєкту "ОВД-Інфо" й до активістів. Уночі 17 вересня Ілля розрізав електронний браслет і втік.

"Шлях був складний. Виїхав я 17 вересня, а до кінцевої точки дістався лише 4 жовтня. Це з огляду на те, що мене мало не затримали, — розповів Ганцевський. — Зараз я на території шенгенської зони у відносній безпеці. Весь маршрут розповісти я не можу, ще багато кому треба виїхати. Допомогли мені виїхати активісти, які допомагають таким, як я".

Як кримчанин потрапив у поле зору ФСБ

Після початку лютневого вторгнення російської армії в Україну Ілля Ганцевський не приховував своєї антивоєнної позиції — в інстаграмі він публікував відповідні пости. Ілля підозрює, що на нього звернули увагу після того, як у телеграм-каналі місцевого "активіста" Таліпова виклали скрини його висловлювань і персональні дані.

[ + – ] Кримчанин підозрює, що такі пости звернули на нього увагу ФСБ

У квітні Ганцевського затримали співробітники ФСБ.

"12 квітня я вийшов із дому, мені треба було поїхати в Темрюк — у РФ. Я купив квиток, а вони, мабуть, уже про це знали, — розповів Ілля. — Я тільки виходжу з дому, під'їжджає білий "УАЗ Патріот" без номерів, вилітають троє людей у камуфляжі та в масках. Без розпізнавальних знаків, без шевронів. Незрозуміло було, МВС це чи ФСБ. Валять мене на землю, починають бити”.

Жителя Керчі доставили до місцевого управління ФСБ. Там його спочатку били протягом кількох хвилин, потім провели в кабінет, де були підполковник Сергій Демченко, який раніше працював у СБУ, та ще один співробітник на ім'я Михайло. Цей чоловік став залякувати хлопця, стверджуючи, що російський президент Володимир Путін дав ФСБ вказівку вбивати таких людей без суду й слідства та попередив, що від того, якими будуть відповіді, залежить життя та здоров'я Ганцевського.

У кримчанина питали, чи має він зброю, цікавилися, де зберігаються його українські паспорти. Потім оголосили, що хлопця підозрюють у дискредитації російської армії, і якщо він відмовиться співпрацювати, його переодягнуть у форму бойовиків "ДНР", відвезуть у Херсон і там пристрелять. Потім погрози змінилися: чекісти обіцяли відправити Іллю в "прес-хату" в СІЗО. У результаті він підписав папери, які йому дали, тоді чекісти перейшли до обшуку.

[ + – ] Протокол, підписаний Іллею Ганцевським

Два пакунки

Увімкнувши камеру, співробітники ФСБ наказали Ганцевському показати всі кишені. Ілля з подивом виявив у них два пакунки, у яких опинився канабіс, заявив, що це не його, бо треба бути ідіотом, щоб їхати з травою через Керченський міст, де пасажири проходять ретельний контроль. Проте чекісти сказали, що тепер треба провести обшук у нього вдома та пообіцяли, що там знайдуть наркотики.

У квартирі на них уже чекали "журналісти" місцевого телеканалу "Крим 24". Вони сфотографували, як із сумки Іллі дістали 15 г марихуани та жовто-блакитний поліетиленовий пакет. Після обшуку хлопця передали поліції та повезли в суд, який у справі про зберігання наркотиків ухвалив заарештувати його на 14 діб.

Ганцевського помістили в ІТТ селища Леніне. Там його знову відвідали співробітники ФСБ, які вимагали від нього записати відеоролик із вибаченнями, обіцяючи, що в інтернет він не потрапить. Ілля погодився та зачитав із листка зізнання в тому, що він підтримує "українських націоналістів".

[ + – ] "Зізнання" Іллі Ганцевського співробітники ФСБ злили в кримські пабліки

Коли хлопець за два тижні вийшов із ІТТ, він дізнався, що цей ролик злили місцевим паблікам і каналу "Ввічливо і зі смаком", який підконтрольний кримським силовикам.

На виході з ІТТ Іллю зустрічали матір, подруга та співробітники ФСБ. Вони одразу ж забрали його на профілактичну бесіду, під час якої розповіли, що тепер він проходить за наркотичною статтею, тому якщо перестане бути активним у мережі, у дискредитації армії його не звинувачуватимуть.

"Сказали: дадуть тобі штраф, погасиш судимість, ми тобі паспорти українські віддамо та їдь звідси. У мене вибору не було. Я підписав зобов'язання не залишати Керч, вони забрали всі документи", — розповів керчанин.

Незабаром із ним зв'язався Демченко, який повідомив, що в адміністративній справі про дискредитацію пройшов суд, тому Ганцевський зобов'язаний сплатити 30 тис. рублів штрафу.

"Я попросив його дати мені постанову, він сказав "вона тобі не потрібна, не надумай нічого оскаржити", — зазначив Ілля.

Якийсь час кримчанина не чіпали, але потім він дізнався, що щодо нього таки порушили ще одну кримінальну справу. У Слідчому комітеті повідомили, що це справа про дискредитацію армії. Ганцевському надали державного адвоката. Він спробував відмовитись від його послуг, але слідчі не дозволили. Проте Ілля встиг зателефонувати родичці, та зв'язалася з правозахисниками з "ОВД-Інфо", які надіслали свого захисника.

17 серпня пройшов суд у другій справі, який обрав Іллі Ганцевському запобіжний захід: домашній арешт без права виходу з дому. Активісти допомогли йому скласти план втечі, і за місяць кримчанин зумів пробратися в Європу.

Нагадаємо, на початку жовтня в Москві з-під домашнього арешту втекла колишня пропагандистка Марина Овсяннікова, яку звинувачують у дискредитації російської армії. Ця стаття стала в Росії популярним способом покарання за антивоєнні висловлювання. Наприклад, у цьому звинувачували музиканта Юрія Шевчука й акторку Христину Асмус.

У серпні стало відомо про арешт ексмера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана. Його також звинуватили в дискредитації.