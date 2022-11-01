Поддержка энергосектора Украины: в Киев прибыла еврокомиссар по вопросам энергетики

Кадри Симсон отметила, что удары России по украинской энергетической инфраструктуре являются жестокой и бесчеловечной тактикой.

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В Киев с официальным визитом прибыла европейским комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Об этом она написала у себя в Twitter.

"Я в Киеве сегодня для того, чтобы помочь увеличить поддержку украинского энергетического сектора", –– прокомментировала европейский политик.

Симсон подчеркнула, что энергетический сектор Украины подвегается целенаправленным атакам со стороны Российской Федерации. Она назвала это "жестокой и бесчеловечной тактикой".

"Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны России — жестокая и бесчеловечная тактика, направленная на причинение человеческих страданий по мере приближения зимы", –– отметила еврокомиссар.

Симсон уточнила, что Евросоюз будет помогать Украине до победы в войне.

Напомним, Кадри Симсон в итервью "Униану" заявила, что Евросоюз готов поставлять электричество в Украину, если из-за постоянных ракетных ударов России по украинским объектам энергетической инфраструктуры возникнет дефицит.

Фокус в своей статье рассказал, что украинцы сметают с полок электротовары.