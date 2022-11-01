Підтримка енергосектору України: до Києва прибула єврокомісарка з питань енергетики

Кадрі Сімсон зазначила, що удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі є жорстокою та нелюдською тактикою.

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До Києва з офіційним візитом прибула європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. Про це вона написала у себе у Twitter.

"Я в Києві сьогодні для того, щоб допомогти збільшити підтримку українського енергетичного сектору", – прокоментувала європейська політикиня.

Сімсон підкреслила, що енергетичний сектор України піддається цілеспрямованим атакам з боку Російської Федерації. Вона назвала це "жорстокою та нелюдською тактикою".

"Українська енергетична інфраструктура піддається цілеспрямованій атаці з боку Росії — жорстока і нелюдська тактика, спрямована на заподіяння людських страждань у міру наближення зими", — відзначила єврокомісар.

Сімсон уточнила, що Євросоюз допомагатиме Україні до перемоги у війні.

Нагадаємо, Кадрі Сімсон в інтерв'ю "Уніану" заявила, що Євросоюз готовий постачати електрику в Україну, якщо через постійні ракетні удари Росії по українських об'єктах енергетичної інфраструктури виникне дефіцит.

Фокус у своїй статті розповів, що українці змітають із полиць електротовари.