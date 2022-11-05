Перебиты газопроводы: в 11 громадах Донецкой области не будет отопления

В Донецкой ОВА сообщили, что в городах, где не будет отопления, предусмотрена организация пунктов обогрева.

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В Донецкой области невозможно подавать тепло из-за перебитых газопроводов в 11 громадах. Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Наполнение систем отопления там, где это возможно, уже произвели. На данный момент в Донецкой области запустили отопление в 15 территориальных громадах — это самые крупные населенные пункты области. В некоторых частях домов есть тепло, но в минимум 11 громадах этого сделать невозможно.

"11 громад будет без отопления. К ним пока что принадлежит Селидовская громада. Газ подали в Селидово, но газопровод перебитый. Его восстановление невозможно так как он фактически идет вдоль линии фронта", — объяснил Кириленко.

Также он добавил, что в 10 общинах будет частичное отопление в социальных объектах. А в освобожденном Лимане и Святогорске будут созданы пункты обогрева, в местах, где люди наотрез отказываются эвакуироваться.

Люди выживают пытаясь согреться при помощи дров. Вдобавок местные власти передадут "буржуйки". Такое практикуют на недавно освобожденных территориях.

Напомним, жители Мариуполя вывесили на балконе надпись "мы замерзли". У них нет отопления и обогревателей.

Фокус разбирался, как утеплить квартиру без отопления, чтобы не замерзнуть зимой.