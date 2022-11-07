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Украина

СБУ вручила подозрение руководителю одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области (фото)

Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды
СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области

Митрополита обвиняют в распространении деструктивных материалов и разжигании религиозной вражды в Украине.

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Руководитель одной из епархий УПЦ Московского патриархата в Винницкой области получил подозрение. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, правоохранители обвиняют руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

По данным СБУ, результаты независимой экспертизы подтвердили, что митрополит умышленно совершал действия, из-за которых ему и было предъявлено подозрение по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса — "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В пресс-релизе спецслужбы сказано, что деструктивные материалы, направленные на разжигание религиозной вражды, подозреваемый руководитель епархии УПЦ МП публиковал на своем личном сайте.

"В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита", — говорится в сообщении Службы безопасности.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды Fullscreen
СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области
Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды Fullscreen
СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области
Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды Fullscreen
СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области
Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды Fullscreen
СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области
Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды
Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды
Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды
Подозрение митрополит УПЦ МП епархия Винницкая область СБУ разжигание вражды

Отметим, что в конце октября СБУ отчитывалась о разоблачении 33 российских агентов и корректировщиков ракетных ударов ВС РФ в УПЦ МП. По данным ведомства, в Винницкой области в ходе следственных действий был задержан священнослужитель, который является одногруппником патриарха РПЦ Кирилла Гундяева.

Также сообщалось, что СБУ провела обыски на территории общины УПЦ МП в Кировоградской области из-за распространения пророссийских материалов, которые оправдывали вторжение в Украину и аннексию Крыма.