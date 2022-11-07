СБУ вручила подозрение руководителю одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области (фото)

Митрополита обвиняют в распространении деструктивных материалов и разжигании религиозной вражды в Украине.

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Руководитель одной из епархий УПЦ Московского патриархата в Винницкой области получил подозрение. Об этом информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

В частности, правоохранители обвиняют руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

По данным СБУ, результаты независимой экспертизы подтвердили, что митрополит умышленно совершал действия, из-за которых ему и было предъявлено подозрение по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса — "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

В пресс-релизе спецслужбы сказано, что деструктивные материалы, направленные на разжигание религиозной вражды, подозреваемый руководитель епархии УПЦ МП публиковал на своем личном сайте.

"В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита", — говорится в сообщении Службы безопасности.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

[ + – ] СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области [ + – ] СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области [ + – ] СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области [ + – ] СБУ вручила подозрение руководителю епархии УПЦ МП в Винницкой области

Отметим, что в конце октября СБУ отчитывалась о разоблачении 33 российских агентов и корректировщиков ракетных ударов ВС РФ в УПЦ МП. По данным ведомства, в Винницкой области в ходе следственных действий был задержан священнослужитель, который является одногруппником патриарха РПЦ Кирилла Гундяева.

Также сообщалось, что СБУ провела обыски на территории общины УПЦ МП в Кировоградской области из-за распространения пророссийских материалов, которые оправдывали вторжение в Украину и аннексию Крыма.