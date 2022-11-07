СБУ вручила підозру керівнику однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області (фото)

Митрополита звинувачують у поширенні деструктивних матеріалів і розпалюванні релігійної ворожнечі в Україні.

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Керівник однієї з єпархій УПЦ Московського патріархату у Вінницькій області отримав підозру. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зокрема, правоохоронці звинувачують керівника однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області у розпалюванні релігійної ворожнечі й образі почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями.

За даними СБУ, результати незалежної експертизи підтвердили, що митрополит навмисне вчиняв дії, через які йому й було пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу — "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

У пресрелізі спецслужби йдеться, що деструктивні матеріали, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі, підозрюваний керівник єпархії УПЦ МП публікував на своєму особистому сайті.

"Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів щодо розслідування і проведення експертиз щодо інших фактів діяльності митрополита", — йдеться у повідомленні Служби безпеки.

Варто зазначити, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі терміном від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років або без такого.

[ + – ] СБУ вручила підозру керівнику єпархії УПЦ МП у Вінницькій області [ + – ] СБУ вручила підозру керівнику єпархії УПЦ МП у Вінницькій області [ + – ] СБУ вручила підозру керівнику єпархії УПЦ МП у Вінницькій області [ + – ] СБУ вручила підозру керівнику єпархії УПЦ МП у Вінницькій області

Зазначимо, що наприкінці жовтня СБУ звітувала про викриття 33 російських агентів і коригувальників ракетних ударів ЗС РФ в УПЦ МП. За даними відомства, у Вінницькій області під час слідчих дій було затримано священнослужителя, який є одногрупником патріарха РПЦ Кирила Гундяєва.

Також повідомлялося, що СБУ провела обшуки на території громади УПЦ МП у Кіровоградській області через розповсюдження проросійських матеріалів, які виправдовували вторгнення в Україну та анексію Криму.