Верный навсегда: в Полтаве открыли мурал в честь защитника "Азовстали" Сергея Волынского (фото)

Сестра "Волыны" рассказала, что Сергей всегда исполнял свои обещания. В тяжелой ситуации он остался верен своей присяге и поступил достойно, как мужчина и офицер.

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В Полтаве в микрорайоне Подол открыли мурал "Верный навсегда" в честь защитника Мариуполя и.о. командира 36-ой отдельной бригады морской пехоты, майора Сергея "Волыны" Волынского. Об этом сообщает местное интернет-издание "0532".

Мурал украшает одну из девятиэтажек переулка Ломаный, 38А как напоминание о том, что герой обороны "Азовстали" родился и вырос в Полтаве. Мурал был создан киевским художником Андреем Ковтуном из арт-дуэта myForestBridge по инициативе ОО "Мистохаб".

На открытии мурала присутствовали организаторы проекта, местные жители, сестра Сергея — Татьяна Харько, а также боевой собрат "Волыны" — Артем Дыбленко, с которым они вместе защищали Мариуполь и находились в плену.

[ + – ] На открытии мурала присутствовала сестра "Волыны" Татьяна Харько

Татьяна Харько рассказала присутствующим о воинском пути своего брата и отметила, что Сергей всегда сдерживал свои обещания и в этот раз вел себя достойно. По ее словам, брат служил украинскому народу, был всегда верен присяге и сдержал ее. Татьяна отметила, что "Верный навсегда" — это девиз морских пехотинцев.

[ + – ] Мурал "Верный навсегда" открыт на полтавской многоэтажке

"Когда началось полномасштабное вторжение, Сергей служил в Мариуполе. Он остался верен своей присяге и выполнил каждый приказ, который ему давали. Я очень горжусь своим братом и знаю, что он достойный мужчина, достойный офицер", — рассказала сестра украинского воина.

В свою очередь Артем Дыбленко добавил, что он сейчас стоит перед этим муралом благодаря Сергею, который спас не одну жизнь.

"Благодаря Сергею Волынскому я стою перед вами. Он спас очень много жизней. Я хочу его увидеть. Я жду его возвращения и хочу его обнять и сказать слова благодарности",- сказал побратим "Волыны".

Ранее сообщалось, в Гостомеле Киевской области создали мурал в виде уничтоженного российскими войсками самолета Ан-225 "Мрия". Лайнер изображен на площади в 1179 квадратных метров, а для создания изображения понадобилось более 300 килограммов краски.

В австралийском Мельбурне неизвестными лицами был создан мурал с украинским и российским солдатом, которые крепко обнялись на фоне радуги. Как сообщила редактор журнала Digital War Ольга Бойчак, такая картина является оскорбительной для украинцев, поскольку говорит о ложном равенстве между жертвой и агрессором.