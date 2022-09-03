Ложный мир: в Мельбурне нарисовали мурал с обнимающимися украинским и российским солдатами

Журналистка Ольга Бойчак, которая сообщила о неоднозначном арт-объекте, считает, что изображение оскорбляет украинцев, поскольку уравнивает их агрессорами.

В австралийском городе Мельбурн, столице штата Виктория, неизвестный создал мурал с украинским и российским военными. На него в Twitter обратила внимание редактор журнала Digital War Ольга Бойчак.

На рисунке два солдата в разной форме обнимаются, крепко прижимаясь друг к другу на фоне радуги. Художник указал принадлежность военных, изобразив флаги Украины и России на шевронах. Ольга Бойчак считает такую картину оскорбительной для всех украинцев.

"Война России в Украине — это не конфликт между двумя народами — это вторжение. Фреска создает ощущение ложного равенства между жертвой и агрессором", — написала она.

[ + – ] Этот мурал создает ложное чувство равенства между жертвой и агрессором, считает Ольга Бойчук

По словам журналистки, такой подход является очень опасным, так как подразумевает, что мира можно достигнуть, если обе стороны сложат оружие. Подобные изображения встречаются в России — художники специально ставят украинцев и россиян в одинаковые условия. В то же время, существуют работы, которые показывают ужасы войны.

"В Украине не будет мира, пока не будут освобождены оккупированные территории и их население", — подчеркнула Ольга Бойчук.

Ранее в Оболонском районе Киева появился трогательный мурал об освобождении Украины от оккупантов. На изображении руки в военной форме сшивают разорванный украинский флаг нитками в единое целое.

В июле робот нарисовал на Доме Москвы в Вильнюсе мурал, посвященный Украине. Здание украсила женщина в традиционной украинской сорочке-вышиванке и с большим венком на голове — волонтер Татьяна Дробота, которая помогает беженцам.

Писали также, что мурал в Киеве посвятили псу-саперу Патрону. Четвероногий герой нарисовал в своем защитном жилете на здании в парке "Отрадный". Узнав об этом, Патрон пообещал чаще там гулять.