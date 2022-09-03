Хибний мир: у Мельбурні намалювали мурал з українським і російським солдатами, які обіймаються

Журналістка Ольга Бойчак, яка повідомила про неоднозначний арт-об'єкт, вважає, що зображення ображає українців, оскільки зрівнює їх з агресорами.

В австралійському місті Мельбурн, столиці штату Вікторія, невідомий створив мурал з українським і російським військовими. На нього у Twitter звернула увагу редакторка журналу Digital War Ольга Бойчак.

На малюнку два солдати у різній формі обіймаються, міцно притискаючись один до одного на фоні веселки. Художник вказав на приналежність військових, зобразивши прапори України та Росії на шевронах. Ольга Бойчак вважає таку картину образливою для всіх українців.

"Війна Росії в Україні — це не конфлікт між двома народами — це вторгнення. Фреска створює відчуття хибної рівності між жертвою та агресором", — написала вона.

[ + – ] Цей мурал створює помилкове почуття рівності між жертвою та агресором, вважає Ольга Бойчук

За словами журналістки, такий підхід є дуже небезпечним, оскільки має на увазі, що миру можна досягти, якщо обидві сторони складуть зброю. Подібні зображення трапляються у Росії — художники спеціально ставлять українців і росіян в однакові умови. Водночас існують роботи, які показують жахи війни.

"В Україні не буде миру, поки не буде звільнено окуповані території та їх населення", — підкреслила Ольга Бойчук.

Раніше в Оболонському районі Києва з'явився зворушливий мурал про звільнення України від окупантів. На зображенні руки у військовій формі зшивають розірваний український прапор нитками в єдине ціле.

У липні робот намалював на Будинку Москви у Вільнюсі мурал, присвячений Україні. Будівлю прикрасила жінка у традиційній українській сорочці-вишиванці та з великим вінком на голові — волонтерка Тетяна Дробота, яка допомагає біженцям.

Писали також, що мурал у Києві присвятили псу-саперу Патрону. Чотириногий герой намальований у своєму захисному жилеті на будівлі в парку "Відрадний". Дізнавшись про це, Патрон пообіцяв частіше там гуляти.