Вірний назавжди: у Полтаві відкрили мурал на честь захисника "Азовсталі" Сергія Волинського (фото)

Сестра "Волини" розповіла, що Сергій завжди виконував свої обіцянки. У важкій ситуації він залишився вірним своїй присязі й вчинив гідно, як чоловік та офіцер.

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У Полтаві у мікрорайоні Поділ відкрили мурал "Вірний назавжди" на честь захисника Маріуполя в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, майора Сергія "Волини" Волинського. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "0532".

Мурал прикрашає одну із дев'ятиповерхівок провулка Ломаний, 38А як нагадування про те, що герой оборони "Азовсталі" народився і виріс у Полтаві. Мурал був створений київським художником Андрієм Ковтуном з артдуету myForestBridge з ініціативи ГО "Містохаб".

На відкритті муралу були присутні організатори проєкту, місцеві жителі, сестра Сергія — Тетяна Харько, а також бойовий напарник "Волини" — Артем Дибленко, з яким вони разом захищали Маріуполь та перебували у полоні.

[ + – ] На відкритті мурала була присутня сестра "Волини" Тетяна Харько

Тетяна Харько розповіла присутнім про військовий шлях свого брата та зазначила, що Сергій завжди дотримувався своїх обіцянок й цього разу поводився гідно. За її словами, брат служив українському народу, був завжди вірним присязі та дотримав її. Тетяна зазначила, що "Вірний назавжди" — це девіз морських піхотинців.

[ + – ] Мурал "Вірний назавжди" відкрито на полтавській багатоповерхівці

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, Сергій служив у Маріуполі. Він залишився вірним своїй присязі та виконав кожен наказ, який йому давали. Я дуже пишаюся своїм братом і знаю, що він гідний чоловік, гідний офіцер", — розповіла сестра українського воїна.

Водночас Артем Дибленко додав, що він зараз стоїть перед цим муралом завдяки Сергію, який урятував не одне життя.

"Завдяки Сергію Волинському я стою перед вами. Він врятував дуже багато життів. Я хочу його побачити. Я чекаю на його повернення і хочу його обійняти й сказати слова подяки", — сказав побратим "Волини".

Раніше повідомлялося, що в Гостомелі Київської області створили мурал у вигляді знищеного російськими військами літака Ан-225 "Мрія". Лайнер зображений на площі 1179 квадратних метрів, а для створення зображення знадобилося понад 300 кілограмів фарби.

В австралійському Мельбурні невідомими особами було створено мурал з українським та російським солдатом, які міцно обійнялися на фоні веселки. Як повідомила редакторка журналу Digital War Ольга Бойчак, така картина є образливою для українців, оскільки говорить про хибну рівність між жертвою та агресором.