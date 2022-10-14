У Гостомелі презентували незвичайний мурал із літаком "Мрія" (фото)

Презентація муралу відбулася у День міста Гостомеля, що відзначається разом із Днем захисників та захисниць України. При створенні арт-об'єкта було використано елементи Петриківського розпису.

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У Гостомелі Київської області з'явився мурал із зображенням знищеного російськими військами літака Ан-225 "Мрія". Лайнер зображений на тлі елементів Петриківського розпису у парку "Щасливий". Про це пише благодійний фонд "Перемога України", який стоїть за організацією створення цього арт-об'єкту.

За даними організаторів, площа муралу склала 1179 квадратних метрів, а для його створення знадобилося понад 300 кілограмів фарби. У створенні арт-об'єкта взяли участь місцеві жителі Гостомеля, зокрема й діти.

Фото: Facebook

"Мурал включає елементи українського народного мистецтва (Петриківський розпис) та української культурної символіки. У центрі композиції – зображення літака "Мрія" як символу початку відродження та відновлення Гостомелю", — йдеться в публікації.

Фонд зазначив, що мурал було презентовано у День міста Гостомеля, який відзначається 14 жовтня, як і День захисників та захисниць України.

Автори проєкту зазначили, що за допомогою муралу вони хотіли відобразити ті цінності, які є невід'ємною частиною української нації, за які на даний момент бореться народ під час повномасштабної війни проти РФ.

Раніше ми писали про те, як у Києві на бульварі Шевченка було встановлено тимчасову інсталяцію, яка зображує президента Росії Володимира Путіна з пістолетом у роті. Скульптура отримала назву "Zaстрелись".

Тим часом у Службі безпеки України перевіряють співробітників державного підприємства "Антонов" щодо можливої причетності до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабної війни.