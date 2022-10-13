Знищили "Мрію": СБУ перевіряє, чи допомагали працівники ДП "Антонов" окупантам, — ЗМІ

Також Національна поліція проводить розслідування того, чому працівники підприємства не евакуювали літак із території підприємства вчасно.

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У Службі безпеки України (СБУ) перевіряють співробітників державного підприємства "Антонов" щодо можливої співпраці з російськими окупантами. Передбачається, що саме зрада могла стати причиною знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабної війни. Про це пише Укрінформ.

У повідомленні СБУ йдеться, що прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора вже займаються досудовим розслідуванням. Також йдеться, що справа розслідується у Головному слідчому управлінні СБУ, вже проведено деякі експертизи.

Також повідомляється, що розслідування за фактом неналежного виконання посадовими особами ДП "Антонов" своїх службових обов'язків займаються співробітники Головного слідчого управління Нацполіції. Йдеться про те, що "Мрію" не евакуювали вчасно, через що її було знищено.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ можуть повернути контроль над Херсоном вже наступного тижня. Незабаром українські захисники можуть зайняти західний берег Дніпра в Херсонській області, де розташований обласний центр, вважають експерти.

Ще нагадаємо, що Геращенко спрогнозував зміну режиму в Росії. У майбутньому РФ очікує роз'єднаність насамперед серед регіональних еліт. При цьому російський лідер або загине, або опиниться на лаві підсудних

Також повідомлялося, що в боях за Сєвєродонецьк загинув 34-річний американський піхотинець. Ветеран армії США Дейн Партрідж мав понад рік досвіду бойових дій в Іраку. 34-річний доброволець зазнав критичних поранень під час російської танкової атаки на початку жовтня.