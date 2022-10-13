Уничтожили "Мрию": СБУ проверяет, помогали ли работники ГП "Антонов" оккупантам, — СМИ

Также Национальная полиция проводит расследование того, почему работники предприятия не эвакуировали самолет с территории предприятия вовремя.

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В Службе безопасности Украины (СБУ) проверяют сотрудников государственного предприятия "Антонов" по поводу возможного сотрудничества с российскими оккупантами. Предполагается, что именно предательство могло стать причиной уничтожения крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" в начала полномасштабной войны. Об этом пишет Укринформ.

В сообщении СБУ говорится, что прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора уже занимаются досудебным расследованием. Также говорится, что дело расследуется в Главном следственном управлении СБУ, уже проведены некоторые экспертизы.

Также сообщается, что расследованием по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ГП "Антонов" своих служебных обязанностей занимаются сотрудники Главного следственного управления Нацполиции. Речь идет о том, что "Мрию" не эвакуировали вовремя, из-за чего она была уничтожена.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ могут вернуть контроль над Херсоном уже на следующей неделе. Вскоре украинские защитники могут занять западный берег Днепра в Херсонской области, где и расположен областной центр, считают эксперты.

Еще напомним, что Геращенко спрогнозировал смену режима в России. В будущем РФ ожидает разобщенность, прежде всего, среди региональных элит. При этом российский лидер либо погибнет, либо окажется на скамье подсудимых

Также сообщалось, что в боях за Северодонецк погиб 34-летний американский пехотинец. Ветеран армии США Дэйн Партридж имел больше года опыта боевых действий в Ираке. 34-летний доброволец получил критические ранения во время российской танковой атаки в начале октября.