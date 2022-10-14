В Гостомеле презентовали необычный мурал с самолетом "Мрия" (фото)

Презентация мурала состоялась в День города Гостомеля, который отмечается вместе с Днем защитников и защитниц Украины. При создании арт-объекта были использованы элементы Петриковской росписи.

Related video

В Гостомеле Киевской области появился мурал с изображением уничтоженного российскими войсками самолета Ан-225 "Мрия". Лайнер изображен на фоне элементов Петриковской росписи в парке "Счастливый". Об этом пишет благотворительный фонд "Победа Украины", который стоит за организацией создания этого арт-объекта.

По данным организаторов, площадь мурала составила 1179 квадратных метров, а для его создания понадобилось более 300 килограммов краски. В создании арт-объекта поучаствовали местные жители Гостомеля, в том числе и дети.

Фото: Facebook

"Мурал включает в себя элементы украинского народного искусства (Петриковская роспись) и украинской культурной символики. В центре композиции – изображение самолета "Мрия" как символа начала возрождения и восстановления Гостомеля", — говорится в публикации.

Фонд отметил, что мурал был презентован в День города Гостомеля, который отмечается 14 октября, как и День защитников и защитниц Украины.

Авторы проекта отметили, что при помощи мурала они хотели отобразить те ценности, которые являются неотъемлемой частью украинской нации, за которые на данный момент борется народ в ходе полномасштабной войны против РФ.

Ранее мы писали о том, как в Киеве на бульваре Шевченко была установлена временная инсталляция, изображающая президента России Владимира Путина с пистолетом во рту. Скульптура получила название "Zaстрелись".

Тем временем в Службе безопасности Украины проверяют сотрудников государственного предприятия "Антонов" по поводу возможной причастности к уничтожению крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" в начале полномасштабной войны.