Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Российско-украинская война

В Гостомеле презентовали необычный мурал с самолетом "Мрия" (фото)

мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия
Фото: Facebook | В Гостомеле появился мурал с "Мрией"

Презентация мурала состоялась в День города Гостомеля, который отмечается вместе с Днем защитников и защитниц Украины. При создании арт-объекта были использованы элементы Петриковской росписи.

Related video

В Гостомеле Киевской области появился мурал с изображением уничтоженного российскими войсками самолета Ан-225 "Мрия". Лайнер изображен на фоне элементов Петриковской росписи в парке "Счастливый". Об этом пишет благотворительный фонд "Победа Украины", который стоит за организацией создания этого арт-объекта.

По данным организаторов, площадь мурала составила 1179 квадратных метров, а для его создания понадобилось более 300 килограммов краски. В создании арт-объекта поучаствовали местные жители Гостомеля, в том числе и дети.

мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия Fullscreen
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия Fullscreen
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия Fullscreen
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия Fullscreen
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия Fullscreen
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия Fullscreen
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия Fullscreen
Фото: Facebook
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия
мурал мрия, мрия гостомель, мурал гостомель, мурал гостомель мрия

"Мурал включает в себя элементы украинского народного искусства (Петриковская роспись) и украинской культурной символики. В центре композиции – изображение самолета "Мрия" как символа начала возрождения и восстановления Гостомеля", — говорится в публикации.

Фонд отметил, что мурал был презентован в День города Гостомеля, который отмечается 14 октября, как и День защитников и защитниц Украины.

Авторы проекта отметили, что при помощи мурала они хотели отобразить те ценности, которые являются неотъемлемой частью украинской нации, за которые на данный момент борется народ в ходе полномасштабной войны против РФ.

Ранее мы писали о том, как в Киеве на бульваре Шевченко была установлена временная инсталляция, изображающая президента России Владимира Путина с пистолетом во рту. Скульптура получила название "Zaстрелись".

Тем временем в Службе безопасности Украины проверяют сотрудников государственного предприятия "Антонов" по поводу возможной причастности к уничтожению крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" в начале полномасштабной войны.