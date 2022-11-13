"Инновационная энергетическая система": в Украине планируют построить малый модульный реактор

Модульные реакторы предназначены для получения энергии благодаря ядерному делению и выделению тепла. Их сооружение дешевле и быстрее, чем постройка традиционных ядерных энергетических реакторов.

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Украина планирует построить инновационную энергетическую систему. В то время как РФ обстреливает объекты энергетической инфраструктуры, Киев и Вашингтон намерены соорудить на территории Украины малый модульный реактор (ММР). Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Пока российские варвары ведут несправедливую войну против нас и пытаются уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, Украина не только работает над защитой и быстрым ремонтом/заменой уничтоженного, но уже сейчас планирует построение инновационной энергетической системы", — написала она.

По ее словам, в рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) Специальный посланник Президента США по климату Джон Керри и Министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора.

Что известно о проекте?

Малый модульный реактор — это современный ядерный реактор мощностью до 300 МВт (эл.) на энергоблок. Его мощность составляет 1/3 от генерирующей мощности традиционных ядерных энергетических реакторов. Модульные реакторы в несколько раз меньше традиционных ядерных энергетических реакторов. Кроме того, их системы и компоненты можно собирать на заводе и перевозить единым блоком на место установки.

Модульные реакторы предназначены для получения энергии благодаря ядерному делению и выделению тепла.

Преимущества ММР

ММР можно размещать в местах, не подходящих для более крупных атомных электростанций, что позволяет сэкономить затраты и время строительства. Кроме того, их можно развертывать постепенно, чтобы соответствовать растущему спросу на энергию.

Напомним, 12 ноября стало известно, что российские войска при отходе из Херсона разрушили энергосистему в городе. Для восстановления электроснабжения деоккупированного областного центра может понадобиться месяц.

7 ноября 17 стран Европейского Союза передали Украине 500 электрических генераторов, чтобы обеспечить доступ украинцев к электроэнергии и отоплению.