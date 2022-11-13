"Інноваційна енергетична система": в Україні планують збудувати малий модульний реактор

Модульні реактори призначені для отримання енергії завдяки ядерному поділу та виділенню тепла. Їх спорудження дешевше і швидше, ніж будівництво традиційних ядерних енергетичних реакторів.

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Україна планує збудувати інноваційну енергетичну систему. Тоді, коли РФ обстрілює об'єкти енергетичної інфраструктури, Київ і Вашингтон мають намір спорудити на території України малий модульний реактор (ММР). Про це розповіла пані посол України у США Оксана Маркарова.

"Поки російські варвари ведуть несправедливу війну проти нас і намагаються знищувати нашу цивільну інфраструктуру, Україна не лише працює над захистом та швидким ремонтом/заміною знищеного, але вже зараз планує побудову інноваційної енергетичної системи", — написала вона.

За її словами, у межах 27-ї Кліматичної конференції ООН (СОР27) Спеціальний посланець Президента США з клімату Джон Керрі та Міністр енергетики України Герман Галущенко оголосили про започаткування пілотного проєкту з будівництва в Україні малого модульного реактора.

Що відомо про проєкт?

Малий модульний реактор — це сучасний ядерний реактор потужністю до 300 МВт (ел.) на енергоблок. Його потужність становить 1/3 від генеруючої потужності традиційних ядерних енергетичних реакторів. Модульні реактори в кілька разів менші за традиційні ядерні енергетичні реактори. Крім того, їх системи та компоненти можна збирати на заводі та перевозити єдиним блоком на місце встановлення.

Модульні реактори призначені для отримання енергії завдяки ядерному поділу та виділенню тепла.

Переваги ММР

ММР можна розміщувати в місцях, що не підходять для великих атомних електростанцій, що дозволяє заощадити витрати і час будівництва. Крім того, їх можна розгортати поступово, щоб відповідати зростаючому попиту на енергію.

Нагадаємо, 12 листопада стало відомо, що російські війська під час відходу з Херсона зруйнували енергосистему у місті. Для відновлення електропостачання деокупованого обласного центру може знадобитися місяць.

7 листопада 17 країн Європейського Союзу передали Україні 500 електричних генераторів, щоб забезпечити доступ українців до електроенергії та опалення.