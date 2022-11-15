"Вместе с Кимом": в Николаев впервые с 24 февраля прибыл пассажирский поезд (фото, видео)

На сайте "Укрзалізниці" уже можно купить билеты из Киева. Состав будет курсировать по парным дням из столицы, и по непарным –– в обратном направлении.

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Сегодня, 15 ноября, в Николаев впервые с полномасштабного вторжения прибыл пассажирский поезд. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава правления "Укрзалізниці" (УЗ) Александр Камышин.

Ранее компания анонсировала, что состав №122/121 отправится из Киева в южный областной центр 14 ноября в 22:14. В Николаев он прибыл в 7:15 утра.

"Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля", –– прокомментировали в УЗ.

Как отмечается, состав будет курсировать по парным дням из Киева в Николаев, и по непарным –– в обратном направлении.

Билеты уже можно купить на сайте железной дороги.

[ + – ] Билеты уже можно купить на сайте УЗ и в приложении

Александр Камышин также добавил, что грузовое сообщение с Николаевым работает уже давно, теперь удалось восстановить и пассажирское. Это стало возможным после освобождения Херсона от российских захватчиков.

Поезд до Николаева: открытки с Кимом

Корреспондент сайта "Обозреватель", отправившийся на первом поезде в Николаев, показал, как выглядят вагоны состава. Так, в купе лежат открытки с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом и надписью "Їдемо в Миколаїв".

Глава ОВА в себя в соцсетях также прокомментировал возобновление железнодорожного сообщения.

"Покупаем билеты в Николаев на поезд", –– написал он и опубликовал ссылки на сайт УЗ и приложение.

Как уточняется, николаевский состав состоит из пяти новых, недавно построенных вагонов. Поезд полностью дублирует свой маршрут, которым курсировал до начала полномасштабной войны.

[ + – ] Из Киева в Николаев поезд будет ходить по парным дням [ + – ] Первые пассажиры уже доехали из Киева до Николаева [ + – ] Состав состоит из пяти новых вагонов [ + – ] Железнодорожный вокзал в Николаеве

Напомним, ВСУ освободили Херсон 11 ноября. Местные жители массово приветствовали украинских бойцов в центре деоккупированного города.

Ранее НАТО призвало не недооценивать ВС РФ после отхода из Херсона.