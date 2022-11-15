"Вместе с Кимом": в Николаев впервые с 24 февраля прибыл пассажирский поезд (фото, видео)
На сайте "Укрзалізниці" уже можно купить билеты из Киева. Состав будет курсировать по парным дням из столицы, и по непарным –– в обратном направлении.
Сегодня, 15 ноября, в Николаев впервые с полномасштабного вторжения прибыл пассажирский поезд. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава правления "Укрзалізниці" (УЗ) Александр Камышин.
Ранее компания анонсировала, что состав №122/121 отправится из Киева в южный областной центр 14 ноября в 22:14. В Николаев он прибыл в 7:15 утра.
"Соответствующее разрешение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля", –– прокомментировали в УЗ.
Как отмечается, состав будет курсировать по парным дням из Киева в Николаев, и по непарным –– в обратном направлении.
Билеты уже можно купить на сайте железной дороги.
Александр Камышин также добавил, что грузовое сообщение с Николаевым работает уже давно, теперь удалось восстановить и пассажирское. Это стало возможным после освобождения Херсона от российских захватчиков.
Поезд до Николаева: открытки с Кимом
Корреспондент сайта "Обозреватель", отправившийся на первом поезде в Николаев, показал, как выглядят вагоны состава. Так, в купе лежат открытки с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом и надписью "Їдемо в Миколаїв".
Глава ОВА в себя в соцсетях также прокомментировал возобновление железнодорожного сообщения.
"Покупаем билеты в Николаев на поезд", –– написал он и опубликовал ссылки на сайт УЗ и приложение.
Как уточняется, николаевский состав состоит из пяти новых, недавно построенных вагонов. Поезд полностью дублирует свой маршрут, которым курсировал до начала полномасштабной войны.
Напомним, ВСУ освободили Херсон 11 ноября. Местные жители массово приветствовали украинских бойцов в центре деоккупированного города.
Ранее НАТО призвало не недооценивать ВС РФ после отхода из Херсона.